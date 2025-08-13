Британские чиновники считают безуспешными попытки лидеров Евроcоюза делать громкие заявления по поводу предстоящих переговоров между президентом США Дональдом Трампом и российским диктаторов Владимиром Путиным. Это может сыграть только в обратную сторону и подтолкнет американского президента к мысли, что нужно и правда меньше учитывать позицию Европы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Telegraph.

Кир Стармер. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что британским чиновникам не нравятся публичные комментарии по поводу будущего Украины со стороны французского президента Эммануэля Макрона, немецкого канцлера Фридриха Мерца и Каи Каллас, главного дипломата Евросоюза.

В Британии опасаются, что публичные требования к Трампу могут произвести обратный эффект и заставить его полностью исключить Европу из переговоров по Украине.

Ссылаясь на источники СМИ отмечает, что британский премьер-министр Кир Стармер не делал публичных комментариев по поводу предстоящих переговоров, предпочитая влиять на них из-за кулис.

"Деятели Даунинг-стрит давно утверждали, что лучший способ повлиять на Трампа — это использовать доступ и влияние за закрытыми дверями, а не публично подталкивать его к занятию той или иной позиции", — говорится в публикации.

При этом один британский чиновник сообщил изданию, что существуют опасения по поводу "бесполезных комментариев", которые лидеры Европы пускают в ход по поводу переговоров Трампа и Путина.

"В отличие от наших европейских коллег, мы публично не предъявляем требований американцам. Многие действия европейцев вызывают раздражение американцев, они будут раздражать Трампа, если начнут выдвигать требования и устанавливать "красные линии"", – отметили журналисты.

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорят новые заявления Трампа: есть ли угроза для Украины от саммита на Аляске.



