Мир смеется над новогодней елкой в Лондоне: какая причина

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Slava Kot
Ежегодная рождественская елка на Трафальгарской площади в Лондоне стала предметом обсуждения не только в Великобритании, но и во всем мире. Дерево вызывало противоречивые реакции: его называли "худым", "странным" и даже сравнивали с кукурузной кочерыжкой. Однако такой вид этой новогодней елки имеет свое объяснение.
Рождественская елка в Лондоне. Фото из открытых источников
Обозреватель Daily Mail Эндрю Нил опубликовал на платформе X фото, на которых сравнил новогодние елки в Лондоне и Нью-Йорке. По его словам, "когда дело доходит до рождественских елок, Лондон действительно нуждается в улучшении своей игры".
Некоторые пользователи поддержали сообщение Эндрю Нила:
Однако есть причина, почему новогодняя елка на Трафальгарской площади в Лондоне выглядит именно так.
Новогодняя елка в Лондоне – это подарок Норвегии Великобритании. Традиция берет начало с 1947 года, когда норвежцы начали каждый год отправлять елку в Лондон в знак благодарности за поддержку во время Второй мировой войны. Нынешняя ель, высотой около 20 метров и старше 60 лет, выросла в районе Грефсенклейв, неподалеку от Осло. Это уже 77 елка, которую отправили из Норвегии в Великобританию. Все елки выглядели примерно одинаково в прошлые годы.
Новогодняя елка украшена классическим скандинавским стилем — традиционными нитями и огнями, которые создают минималистичный вид. Именно эта скромность отличает ее от более роскошных елок в Нью-Йорке или других мегаполисах мира.
Другая часть пользователей, преимущественно британцев, поддержали традиционную елку на Трафальгарской площади и объясняли другим, почему она для них важна:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что самая высокая новогодняя елка Румынии упала от ветра.
Также "Комментарии" писали о том, какую новогоднюю елку выбрать: преимущества и недостатки искусственного или живого дерева.
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