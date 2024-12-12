Мир смеется над новогодней елкой в Лондоне: какая причина

Ежегодная рождественская елка на Трафальгарской площади в Лондоне стала предметом обсуждения не только в Великобритании, но и во всем мире. Дерево вызывало противоречивые реакции: его называли "худым", "странным" и даже сравнивали с кукурузной кочерыжкой. Однако такой вид этой новогодней елки имеет свое объяснение.

Рождественская елка в Лондоне. Фото из открытых источников

Обозреватель Daily Mail Эндрю Нил опубликовал на платформе X фото, на которых сравнил новогодние елки в Лондоне и Нью-Йорке. По его словам, "когда дело доходит до рождественских елок, Лондон действительно нуждается в улучшении своей игры".

Некоторые пользователи поддержали сообщение Эндрю Нила:

"Я рад, что кто-то это сказал. Я не хотел быть негативным, но наша новогодняя елка похожа на кукурузную кочерыжку", — написал один пользователь.

"Глядя на это дерево на Трафальгарской площади, можно подумать, что Лондон пытается избежать Рождества", – считает другой.

"Это сродни огурцу", — написал третий.

Однако есть причина, почему новогодняя елка на Трафальгарской площади в Лондоне выглядит именно так.

Новогодняя елка в Лондоне – это подарок Норвегии Великобритании. Традиция берет начало с 1947 года, когда норвежцы начали каждый год отправлять елку в Лондон в знак благодарности за поддержку во время Второй мировой войны. Нынешняя ель, высотой около 20 метров и старше 60 лет, выросла в районе Грефсенклейв, неподалеку от Осло. Это уже 77 елка, которую отправили из Норвегии в Великобританию. Все елки выглядели примерно одинаково в прошлые годы.

Новогодняя елка украшена классическим скандинавским стилем — традиционными нитями и огнями, которые создают минималистичный вид. Именно эта скромность отличает ее от более роскошных елок в Нью-Йорке или других мегаполисах мира.

Другая часть пользователей, преимущественно британцев, поддержали традиционную елку на Трафальгарской площади и объясняли другим, почему она для них важна:

"В этом случае меньше значит лучше, и лондонское дерево является символическим подарком. За ним есть чувство, а это значит, что оно не должно быть вопиющим", — пишет пользователь.

"Почему вы всегда унижаете Лондон и Великобританию? Наше дерево, подаренное Норвегией, настоящее. То, которое вы нарисовали возле Рокфеллер-центра, выглядит фальшивым, плохим и немного пластиковым. Метафора политической Америки прямо сейчас", — пишет другой.

"Я думаю, что это отражает разные ценности между нами. Наш подарок от благодарного союзника времен войны, со сдержанным освещением и украшениями. Вы все еще можете увидеть красоту дерева под ним?", — подчеркивает третий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что самая высокая новогодняя елка Румынии упала от ветра.

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