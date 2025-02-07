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Мира не будет: почему Британия не верит в мирный план Трампа

Россия пока не заинтересована в окончании войны

7 февраля 2025, 23:37
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Марьян Ощановский

Быстрого прекращения военных действий в Украине не будет. Война на истощение, вероятно, продлится еще несколько месяцев, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лемми.

Мира не будет: почему Британия не верит в мирный план Трампа

Война в Украине продолжится. Фото из открытых источников

"Не уверен, что до мирных переговоров остались недели. И я говорю это, потому что наша оценка, разделяемая США, заключается в том, что Путин не демонстрирует абсолютно никакого аппетита к переговорам и прекращению войны", – сказал Дэвид Лемми.

Дэвид Лемми подчеркнул, что в Украине ясно понимают, что прекращения огня до переговоров быть не может.

"Правда заключается в том, что молодые мужчины и женщины, которые составляют украинскую армию, борются за будущее своей страны на местах. Это будет продолжаться еще несколько месяцев. Украинцы четко осознают, что не может быть никакого прекращения огня до переговоров. Поэтому я не ожидаю прекращения огня в этой войне в ближайшее время. говори. И потому, к сожалению, я думаю, что эта война на истощение будет продолжаться еще несколько месяцев", – резюмировал он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время Украина не обсуждала с США новые пакеты военной помощи. При этом после встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми президент сообщил, что в настоящее время США не сбавляли военную поддержку Украины. "У нас нет на сегодняшний день уменьшения американской поддержки. Помощь не остановлена, она продолжается, за это я благодарен США. Мы не говорим о новых пакетах, пока об этом рано говорить", – заявил Владимир Зеленский.



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Источник: https://www.theguardian.com/us-news/2025/feb/07/trumps-international-aid-cuts-usaid-china-lammy
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