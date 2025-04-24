Миротворцев не будет: Британия передумала отправлять свои войска в Украину

Британия и другие европейские страны откажутся от планов отправки тысяч военных в Украину в рамках миротворческой миссии.

Британия не будет отправлять миротворцев. Фото из открытых источников

В Лондоне считают, что риски могут оказаться слишком высокими, сообщает издание The Times со ссылкой на дипломатический источник, участвующий в обсуждении "коалиции желающих".

В Британии и других странах Европы обсуждают сценарий, при котором сухопутные войска не будут отправлены в Украину для охраны ключевых городов, портов и атомных электростанций. Лидеры некоторых стран считают, что это может вынудить Россию отодвинуть свои "красные линии" для достижения мирного соглашения.

Отмечается, что Великобритания и Франция вместо этого могут послать на запад Украины военных инструкторов. Таким образом, страны смогут выполнить обязательства по размещению войск на территории Украины, но не будут находиться у линии фронта, охранять ключевые объекты или защищать украинских солдат.

Источник, участвующий в обсуждении "коалиции желающих", рассказал журналистам, что идея отправить десятки тысяч европейских войск в Украину слишком рискованна.

"Риски слишком высоки, а силы неадекватны для выполнения такой задачи. Так всегда думала Великобритания. Это Франция хотела более мускулистого подхода", — сказал источник.

Европейские страны считают, что военные инструкторы могут успокоить Россию своим присутствием, но не будут силами сдерживания или защиты. Источник подчеркнул, что европейские лидеры боятся, что их страны будут вовлечены в более широкую войну, если прекращение огня сорвется.