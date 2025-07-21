"Мне очень грустно": Борис Джонсон сделал признание по поводу войны в Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что "очень расстроен" отсутствием интереса британского руководства к Украине. По его словам, в Соединенном Королевстве упал интерес к войне в Украине, за что ему "очень грустно".

Борис Джонсон. Фото из открытых источников

Борис Джонсон в комментариях The Telegraph рассказал об изменении отношения британцев к войне в Украине.

"Интерес к Украине сейчас очень низкий. Мне очень грустно. Я имею в виду, это как-то приходит и идет, но для меня это главное. Самое важное", — сказал Джонсон.

Экс-премьер Британии отмечает, что Лондон продолжает быть важным для Украины партнером, однако теперь Соединенное Королевство находится не на той лидирующей и идейной позиции, как было раньше. Причиной изменения отношения к Украине в Великобритании Джонсон называет внутренние проблемы.

"Сейчас есть много внутренних вопросов, которые очень сложны, и вы можете понять, почему они отвлекаются", — пояснил Джонсон.

Британский премьер отметил, что не планирует возвращение в большую политику, потому что не знает, чем он может быть там полезен. Однако подчеркнул, что его приоритетом сейчас является "продолжать говорить об Украине".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джонсон назвал главную ошибку экс-президента США Джо Байдена в отношении Украины. По его словам, Байден и весь Запад пытался не допустить поражения Украины в войне против РФ, однако не давали всего нужного для Киева.

Также "Комментарии" писали, что Джонсон объяснил, почему ошибся, считая Трампа лучшим выбором для Украины. По его словам, Трамп имеет в чем-то схожую позицию, что и Байден.