Европейцы, посещающие местные магазины, могут оказаться бок о бок с опасным российским агентом, предостерегают эксперт.

Российские шпионы

По данным, опубликованным на этой неделе, туристические поездки россиян в Европу в 2024 году выросли на 25% по сравнению с предыдущим годом. Неофициальные данные свидетельствуют, что подобная ситуация наблюдается и в Великобритании – только в 2023 году страну посетили 36 тысяч россиян с туристическими визами, что гораздо больше, чем в 2022 году.

Несмотря на то, что после вторжения России в Украину прямые авиарейсы между РФ и ЕС были отменены, поток российских туристов в Европу не уменьшается, а наоборот – растет. Но действительно ли их поездки связаны с отдыхом или бизнесом? Ответ может быть гораздо более тревожным, считает эксперт по вопросам безопасности, профессор Энтони Глисс.

"Это вызывает серьезную обеспокоенность в сфере национальной безопасности", – заявил он. "Почему до сих пор не били тревогу – остается загадкой".

По его словам, сложность путешествий только усиливает подозрения. Если раньше перелет из Москвы в Париж длился несколько часов и стоил несколько сотен евро, то сейчас такая поездка занимает 12 часов и обходится почти в 2 000 долларов. Однако, несмотря на это, количество поездок только увеличивается.

"Если бы вы были руководителем российской разведки, скажем, СВР или, скорее всего, ГРУ, как бы вы отправляли своих шпионов и диверсантов в Британию? Выдавая их за туристов", – объясняет Глес.

Он напоминает, что именно таким образом в 2018 году в Великобританию прибыли агенты ГРУ, отравившие Скрипачей в Солсбери.

В преддверии Великобритания внесла Россию в "усиленный список" в рамках Схемы регистрации иностранного влияния (FIRS), что, по словам министра внутренних дел Иветт Купер, должно усложнить для России возможность проведения враждебных действий.

Однако профессор Глисс считает этот шаг недостаточным. "Это скорее страховка на случай, если случится что-то серьезное", – отмечает он.

Каждый российский турист потенциально может быть агентом Путина. Правильным решением было бы вообще прекратить въезд россиян в Великобританию. Многие британцы удивлены, что этого до сих пор не сделано. Если они поддерживают жестокую войну Путина против Украины, мы не должны их здесь принимать. Это просто возмутительно", — подчеркнул эксперт.

Кроме того, Глис сравнил нынешнюю ситуацию со Второй мировой войной: "Это все равно, что во время Второй мировой выдавать визы гражданам Третьего Рейха или фашистской Италии при условии, что они покинут свою униформу дома".

При этом он добавил, что за последние месяцы произошло несколько событий, вызвавших подозрения в возможном российском вмешательстве. В марте пожар на электрической подстанции привел к 24-часовой остановке работы аэропорта Хитроу. Эксперты считают, что это может стать операцией Кремля.

Глис сравнивает этот инцидент с поджогом состава в Лейтоне, Восточный Лондон, в марте 2024 года, где хранилось военное оборудование для Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о пожаре в аэропорту Хитроу.



