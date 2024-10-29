Могут ли соглашения по безопасности заменить Украине НАТО: в Британии озвучили свою позицию

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Кравцев Сергей
Соглашения о гарантиях безопасности, подписанные со странами-партнерами, не могут заменить членство Украины в НАТО, а лишь способствуют ее приближению к Североатлантическому альянсу. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в интервью для РБК-Украина заявил посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис.
Украина - НАТО. Фото: из открытых источников
Дипломат отметил, что реализация соглашения о безопасности позволяет Британии быть уверенной в том, что это ускорит момент вступления Украины в НАТО.
Посол также подчеркнул, что договор предусматривает долгосрочную поддержку Украины со стороны Великобритании.
По словам британского посла, "это реальный план по финансированию, с договором, который есть сейчас в пользу Украины".
Читайте также на портале "Комментарии" — скорейшее приглашение Украины в НАТО приемлемо и нужно для Киева именно на этом этапе, поскольку это улучшит ситуацию с безопасностью. Такое заявление в интервью "Укринформу" сделал замруководителя Офиса президента Игорь Жовква.
Замглавы ОП отметил, что Украина сознательно подходит к тому, что членство в НАТО, пока идет полномасштабная война РФ против Украины – невозможно. Однако уже сейчас украинский народ имеет право получить от Альянса приглашение к вступлению.
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