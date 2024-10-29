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Могут ли соглашения по безопасности заменить Украине НАТО: в Британии озвучили свою позицию

В Британии убеждены, что Украина должна продолжать сближаться с НАТО

сегодня, 06:39
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Кравцев Сергей

Соглашения о гарантиях безопасности, подписанные со странами-партнерами, не могут заменить членство Украины в НАТО, а лишь способствуют ее приближению к Североатлантическому альянсу. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в интервью для РБК-Украина заявил посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис.

Могут ли соглашения по безопасности заменить Украине НАТО: в Британии озвучили свою позицию

Украина - НАТО. Фото: из открытых источников

"Это написано и в нашем договоре (о гарантиях безопасности – ред.) с Украиной, что этот договор – он на пути к членству в НАТО. И это не альтернатива НАТО. Я думаю, что гарантия, которую должна иметь Украина, – это статья 5 Североатлантического договора", – отметил Гаррис.

Дипломат отметил, что реализация соглашения о безопасности позволяет Британии быть уверенной в том, что это ускорит момент вступления Украины в НАТО.

Посол также подчеркнул, что договор предусматривает долгосрочную поддержку Украины со стороны Великобритании.

"Но и сейчас мы первая страна, которая обеспечила все финансирование для этого. Это также сейчас наша позиция, что ежегодно мы будем давать 3 млрд фунтов стерлингов для защиты Украины до 2030 года, но и столько, сколько потребуется. Через этот договор мы имеем также финансовые ресурсы, которые могут обеспечить наше сотрудничество, укрепление ВСУ и все возможности, которые важны и для интеграции в будущем Украины в НАТО", – добавил Гаррис.

По словам британского посла, "это реальный план по финансированию, с договором, который есть сейчас в пользу Украины".

Читайте также на портале "Комментарии" — скорейшее приглашение Украины в НАТО приемлемо и нужно для Киева именно на этом этапе, поскольку это улучшит ситуацию с безопасностью. Такое заявление в интервью "Укринформу" сделал замруководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Замглавы ОП отметил, что Украина сознательно подходит к тому, что членство в НАТО, пока идет полномасштабная война РФ против Украины – невозможно. Однако уже сейчас украинский народ имеет право получить от Альянса приглашение к вступлению.




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