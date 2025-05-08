Может ли РФ применить ядерное оружие: что думают в Британии

Британская разведка считает последние заявления правителя РФ о том, что он "надеется, что ему не будет необходимо применять ядерное оружие в войне против Украины" продолжением серии ядерных угроз российского руководства, усилившихся с началом полномасштабной войны против Украины.

РФ угрожает ядерным оружием. Фото из открытых источников

Британские аналитики напомнили, что в России регулярно говорят о войне против Украины как войне "против коллективного Запада".

"Эта риторика со значительной вероятностью преследует цель оправдать продолжительность конфликта и постоянно растущие российские потери (вероятно более 950 тысяч, из которых 200-250 тысяч российских военных — убитыми). Также такая риторика, скорее всего, имеет целью настроить российское население на более длительный конфликт", — отмечают аналитики.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что администрация Дональда Трампа считает чрезмерными российские требования на переговорах о прекращении войны в Украине. "Я бы не сказал, что россияне не заинтересованы в поиске решения. Но сейчас они просят определенный набор уступок. Мы считаем, что россияне просят слишком много", — заявил Джей Ди Вэнс. По словам Венса, Белый дом положительно оценивает готовность Украины пойти на 30-дневную остановку огня, однако соответствующая инициатива не нашла поддержки у российской стороны.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что украинские беженцы быстро теряют желание возвращаться в Украину даже после окончания войны. Тревожные тенденции фиксирует новый опрос, проведенный в Польше, сообщает NV. Результаты опроса свидетельствуют, что только треть находящихся в Польше украинок готовы вернуться на родину. Еще год назад планы на возвращение в Украину были у каждой второй беженки. Среди причин украинки называют туманные послевоенные перспективы Украины и лучшие возможности для дальнейшей жизни в странах Европы.