Мужчина год ездил на поездах бесплатно: что он придумал

В Великобритании сообразительный пассажир смог получить полное возмещение за все свои ж/д билеты за год, сэкономив себе кругленькую сумму.

Поезд в Великобритании. Фото: из открытых источников

29-летний Эд Уайз предусмотрел задержки поездов на Avanti West Coast, благодаря чему каждый билет, который он забронировал в 2023 году, был возмещен. Он считает, что сэкономил не менее 1000 фунтов стерлингов (53800 гривен) менее чем за три года, когда начал планировать задержки.

Avanti West Coast предлагает клиентам скользящую шкалу возмещений за опоздание: 25% скидки за опоздание на 15 минут, 50% скидки за опоздание на 30 минут и полное возмещение за опоздание на час и более. Уайз сказал, что он заплатил "ноль" и "ездил бесплатно".

Он рассказал, что начал планировать задержки по возвращении из отпуска в Италии, где он забронировал аналогичные путешествия по значительно более низким ценам.

"Я был взбешен тем, насколько неэффективными и дорогими были британские поезда", — поделился он.

Даже после того, как он приобрел железнодорожную карту, используя разделение билетов и бронирование поездок до более дешевых станций, он обнаружил, что все равно платит большую сумму и сталкивается с задержками.

Он использовал три основных фактора для прогнозирования времени задержки поездов: забастовки, планируемые инженерные работы и экстремальные погодные условия. Забастовка означает, что операторы сталкиваются с нехваткой персонала, и Уайз обнаружил, что обычно существует эффект "перекрестного воздействия" за несколько дней до и после запланированной забастовки.

Профсоюзы должны сообщать о запланированной забастовке за две недели до начала, которую Уайз использовал в качестве предварительного предупреждения о задержке.

Иногда поезда специально задерживают, чтобы провести необходимые инженерные и технические работы. Третьим фактором являются экстремальные погодные условия, которые могут вызвать задержки поездов.

Уайз также раскрыл официальную статистику, указывающую на то, какие станции наиболее подвержены задержкам. Данные показали, что с апреля 2024 года по март 2025 года станциями с наибольшим количеством отмен были Элсмир-Порт и Инс и Элтон, где было отменено более пятой части всех поездов, курсировавших по расписанию.

Несмотря на некоторые "достаточно жестокие задержки на целый день", Уайз признался, что использовал эти задержки для выполнения своей отдаленной работы, хотя это не всегда было успешным. Однажды отмененный поезд привел к переполненности поезда, в результате чего Уайз остался без места на два часа – опыт, который он описал как "неприятный".

Однако он рассматривал эти задержки как "идеальную" возможность выполнить работу, сравнивая это со "Starbucks на колесах". Он считал этот опыт "веселым" и чувствовал, что "побеждает". Его обычная пятичасовая поездка из Лондона в Карлайл в среднем задерживалась на чуть больше часа. Уайз заключил: "Один час – это золотая середина, все ваши деньги возвращаются за минимальные хлопоты".

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