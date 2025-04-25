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Наступает решающий месяц: премьер Британии сделал заявление о дате прекращения войны в Украине

Стармер надеется на прекращение огня в Украине уже к лету

сегодня, 07:02
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Кравцев Сергей

Премьер-министр Британии Кир Стармер выразил надежду, что прекращение огня в Украине может быть объявлено к лету. Как передает портал "Комментарии", об этом британский лидер сказал в интервью The Telegraph.

Наступает решающий месяц: премьер Британии сделал заявление о дате прекращения войны в Украине

Кир Стармер. Фото: из открытых источников

При этом премьер отметил, что одного прекращения огня в Украине недостаточно. Должны быть стойкие гарантии безопасности США для британских и других западных сил, которые планируют разместить в Украине для того, чтобы мониторить ситуацию, как стороны придерживаются мира.

Кир Стармер также подчеркнул, что прекращение огня в Украине должно быть долгосрочным и таким, чтобы его могли принять все стороны.

"Это должно быть прекращение огня на условиях, которые могут принять все стороны, включая Украину, и это должно быть долгосрочное прекращение огня. Чего я не хочу видеть, так это временного прекращения огня, потому что я убежден, насколько это возможно, что это просто оставит России возможность и средства вернуться снова в будущем. Они уже делали это раньше, и я не сомневаюсь, что они сделают это снова", — сказал Стармер.

Официальный Лондон настаивает на том, что Украине необходимо предоставить возможность определять условия любого мирного соглашения с РФ, и потребовал от Москвы согласиться на "безоговорочное прекращения огня".

"Мы находимся на интенсивной стадии переговоров. В конце концов, я всегда помню о том, что именно Украина должна решать эти вопросы – это не для других людей решать от имени Украины. Это должна решать Украина. И Россия должна сесть за стол переговоров для этого безусловного прекращения огня", — заявил премьер Британии.

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Источник: https://www.telegraph.co.uk/politics/2025/04/24/starmer-challenges-donald-trump-over-ukraine-peace-plan/
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