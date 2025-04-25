Наступает решающий месяц: премьер Британии сделал заявление о дате прекращения войны в Украине

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Кравцев Сергей
Премьер-министр Британии Кир Стармер выразил надежду, что прекращение огня в Украине может быть объявлено к лету. Как передает портал "Комментарии", об этом британский лидер сказал в интервью The Telegraph.
Кир Стармер. Фото: из открытых источников
При этом премьер отметил, что одного прекращения огня в Украине недостаточно. Должны быть стойкие гарантии безопасности США для британских и других западных сил, которые планируют разместить в Украине для того, чтобы мониторить ситуацию, как стороны придерживаются мира.
Кир Стармер также подчеркнул, что прекращение огня в Украине должно быть долгосрочным и таким, чтобы его могли принять все стороны.
Официальный Лондон настаивает на том, что Украине необходимо предоставить возможность определять условия любого мирного соглашения с РФ, и потребовал от Москвы согласиться на "безоговорочное прекращения огня".
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