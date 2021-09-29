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Не обувь, а произведения искусства: коллекция учительницы стоит более 40 тысяч долларов

Женщина ежемесячно покупает новую пару обуви

сегодня, 19:20
Автор:

Козлова Альбіна

Жительница Великобритании имеет необычную страсть — коллекционирует яркую женскую обувь на каблуках, в виде различных фигурок. Об этом сообщает издание Metro.

Не обувь, а произведения искусства: коллекция учительницы стоит более 40 тысяч долларов

Кари Волберт прославилась благодаря своей коллекции обуви, фото Caters news

Кари Волберт работает учителем и за несколько лет собрала более полутысячи пар на каблуках. Стоимость коллекции необычной обуви составляет более 40 000 долларов США. Женщина выделила для коллекции комнату, которая теперь заставлена разноцветными пакетами и коробками. Каждая пара уникальна, двух одинаковых в учительницы нет.

Выглядит обувь причудливо, ведь вместо каблуков разнообразные фигурки — герои мультфильмов, единороги, персонажи поп-культуры, игрушки, феи, динозавры, голова Дарта Вейдера. По словам женщины, ей нравится выделяться среди других этой страстью и новой парой обуви ежедневно. Кроме того, она продолжает покупать ежемесячно одну или две пары.

Кари имеет немало обуви от брендов: Dr. Martens, Converse, Jeffrey Campbell to Betsey Johnson и Fluevog to Manolo Blahnik, Dior, Louboutin. Учительница рассказала, что у нее есть разная обувь, а не только туфли.

"У меня есть все от кроссовок, шлепанцев, босоножек, сапог, платформ, шпилек, танкеток и пр. Большинство моей странной обуви — от британского бренда Irregular Choice. Мне нравится держать всю свою обувь в своих коробках — большинство коробок действительно красивые, и их гораздо легче складывать и хранить таким образом", — добавила Кари.

Как сообщал портал "Комментарии", роскошную виллу Оли Поляковой с частным пляжем и причалом с яхтами показали на видео. Она расположен в 80 км от Киева. Сводил и проектировал ее предприниматель Вадим Буряковский — муж лучезарной блондинки.


Не обувь, а произведения искусства: коллекция учительницы стоит более 40 тысяч долларов - фото 2
Не обувь, а произведения искусства: коллекция учительницы стоит более 40 тысяч долларов - фото 3
Не обувь, а произведения искусства: коллекция учительницы стоит более 40 тысяч долларов - фото 4
Не обувь, а произведения искусства: коллекция учительницы стоит более 40 тысяч долларов - фото 5
Не обувь, а произведения искусства: коллекция учительницы стоит более 40 тысяч долларов - фото 6


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Источник: https://metro.co.uk/2021/09/26/self-confessed-shoe-addict-has-collection-of-500-pairs-worth-over-30k-15318233/
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