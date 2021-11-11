Небо над Великобританий озарило загадочное желтое сияние (ФОТО)

В Великобритании заметили загадочное сияние в небе. Об этом сообщает издание ТСН.

Стадион. Фото: Pixabay

Вечером, 8 ноября жители британского города Ковентри могли наблюдать желтое сияние. Удивительное свечение казалось, выходило из одной точки и неподвижно висело в небе. Очевидцы отмечали, что ранее не видели ничего подобного.

Как пишет СМИ, озадаченные увиденным местные жители уже начали задумываться о внеземной природе данного явления, однако все оказалось куда проще.

Источником свечения оказались фонари на местном стадионе. Туман сделал желтоватый свет еще ярче и отбивался в небе.

Для справки: специальный "искусственный солнечный свет" используется на стадионах после матчей. Он нужен для того, чтобы газон мог расти быстрее.





Фото: Adele Walsh

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что ученые NASA обнаружили в космосе загадочные газовые ленты. Объекты образовались после смерти белого карлика. Однако, как отметили астрономы, ленты являются более яркими и горячими, чем типичные остатки сверхновых такого типа. С помощью рентгеновских космических обсерваторий продолжается наблюдение за загадочным космическим небесным телом.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что австралийские специалисты засекли загадочные радиоволны, которые доносятся из космического пространства. Он был найден неподалёку от центра нашей галактики Млечный Путь. Новые вспышки регистрируются постоянно. Последние были зафиксированы этим летом. Явление может продолжиться на протяжении недели и исчезать всего за считанные часы.

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