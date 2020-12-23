Новый штамм коронавируса заражает гораздо больше детей, чем раньше - заявление ученых

Новый штамм коронавирусной инфекции может очень быстро распространяться, и он намного опаснее для человека, особенно для ребенка. Об этом заявили британские учёные, пишет Reuters.

ФОТО: Из открытых источников

"Теперь мы уверены, что этот штамм имеет преимущество в заражении перед другими штаммами вируса, которые существуют в Великобритании", — отметили ученые.

Также, в ходе исследований, штамм коронавирусной инфекции больше "нападает" на детей и подростков. Ученые пока не могут объяснить, с чем это связано, но статистика свидетельствует об этом. После известия о новом штамме, ученые начали проводить дополнительны исследования, чтобы выявить основные признаки новой мутирующей коронавирусной инфекции. Кроме того, производители вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna проведут дополнительные исследования, но уже сейчас производители заявляют, что их вакцины будут защищать людей и от нового штамма.

Ранее "Комментарии" сообщали, что если вы хотите узнать, болели ли коронавирусом в прошлом, то выбирайте тест на антитела (который еще называется серологический тест). Этот вариант показывает наличие инфекции в прошлом. Биоматериал, который понадобится для процедуры — кровь. Однако тест на антитела не свидетельствует о наличии иммунитета и о вашей защите. И помните, что этот тест не показывает, болеете ли вы коронавирусом сейчас. Если же вы хотите узнать, болеете ли коронавирусом сейчас, то есть такие варианты тестов. Первый — ПЦР-тест, который показывает наличие инфекции сейчас. Именно он чаще всего используется для диагностики. Биоматериал для этого варианта — мазок со слизистой оболочки носовых пазух и глотки. Отмечается высокая точность результата.

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