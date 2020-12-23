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Главная Новости Мир Великобритания Новый штамм коронавируса заражает гораздо больше детей, чем раньше - заявление ученых
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Новый штамм коронавируса заражает гораздо больше детей, чем раньше - заявление ученых

Ученые в Великобритании подтвердили, что новый штамм коронавируса действительно распространяется значительно быстрее, чем раньше

сегодня, 00:17
Автор:

Ольга Чародий

 Новый штамм коронавирусной  инфекции  может  очень  быстро распространяться, и он намного  опаснее для человека, особенно для  ребенка. Об этом заявили британские учёные,  пишет Reuters.

Новый штамм коронавируса заражает гораздо больше детей, чем раньше - заявление ученых

ФОТО: Из открытых источников

"Теперь мы уверены, что этот штамм имеет преимущество в заражении перед другими штаммами вируса, которые существуют в Великобритании", — отметили ученые.

 Также, в  ходе  исследований, штамм коронавирусной инфекции больше "нападает"  на детей  и подростков.  Ученые пока не могут объяснить, с чем это связано, но статистика свидетельствует об этом. После  известия о новом штамме, ученые начали проводить  дополнительны исследования, чтобы  выявить  основные признаки  новой мутирующей коронавирусной инфекции. Кроме того, производители вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna проведут  дополнительные исследования, но уже сейчас производители заявляют, что их вакцины будут  защищать людей  и  от нового штамма.

 Ранее "Комментарии" сообщали, что если вы хотите узнать, болели ли коронавирусом в прошлом, то выбирайте тест на антитела (который еще называется серологический тест). Этот вариант показывает наличие инфекции в прошлом. Биоматериал, который понадобится для процедуры — кровь. Однако тест на антитела не свидетельствует о наличии иммунитета и о вашей защите. И помните, что этот тест не показывает, болеете ли вы коронавирусом сейчас. Если же вы хотите узнать, болеете ли коронавирусом сейчас, то есть такие варианты тестов. Первый — ПЦР-тест, который показывает наличие инфекции сейчас. Именно он чаще всего используется для диагностики. Биоматериал для этого варианта — мазок со слизистой оболочки носовых пазух и глотки. Отмечается высокая точность результата.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-variant-children-idUSKBN28V2F5
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