Новый штамм коронавируса заражает гораздо больше детей, чем раньше - заявление ученых

Новый штамм коронавирусной инфекции
может очень быстро распространяться, и он намного
опаснее для человека, особенно для
ребенка. Об этом заявили британские учёные, пишет Reuters.
ФОТО: Из открытых источников
"Теперь мы уверены, что этот штамм имеет
преимущество в заражении перед другими штаммами вируса, которые существуют в
Великобритании", — отметили ученые.
Также, в
ходе исследований, штамм
коронавирусной инфекции больше "нападает" на детей
и подростков. Ученые пока не
могут объяснить, с чем это связано, но статистика свидетельствует об этом. После
известия о новом штамме, ученые начали проводить дополнительны исследования, чтобы выявить
основные признаки новой
мутирующей коронавирусной инфекции. Кроме того, производители вакцин
Pfizer/BioNTech и Moderna проведут
дополнительные исследования, но уже сейчас производители заявляют, что
их вакцины будут защищать людей и от
нового штамма.
Ранее "Комментарии" сообщали, что если вы хотите узнать, болели ли коронавирусом в прошлом, то выбирайте тест на антитела (который еще называется серологический тест). Этот вариант показывает наличие инфекции в прошлом. Биоматериал, который понадобится для процедуры — кровь. Однако тест на антитела не свидетельствует о наличии иммунитета и о вашей защите. И помните, что этот тест не показывает, болеете ли вы коронавирусом сейчас. Если же вы хотите узнать, болеете ли коронавирусом сейчас, то есть такие варианты тестов. Первый — ПЦР-тест, который показывает наличие инфекции сейчас. Именно он чаще всего используется для диагностики. Биоматериал для этого варианта — мазок со слизистой оболочки носовых пазух и глотки. Отмечается высокая точность результата.
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