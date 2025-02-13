Британский правопопулистский политик Найджел Фарадж заявил, что "важно", чтобы Украина присоединилась к НАТО. Таким образом, один из ключевых союзников Дональда Трампа в Британии пошел в противоречие с администрацией президента США относительно начала мирных переговоров.

Найджел Фарадж. Фото: AFP/Henry Nicholls

Фарадж отреагировал на заявления министра обороны Трампа Пита Гегсета, который исключил членство Украины в НАТО и сказал, что Европа "должна предоставить преимущественную часть будущей летальной и нелетальной помощи Украине". Он также сказал, что американские войска не будут вовлечены ни в одну миротворческую операцию.

Как пояснил Фарадж на пресс-конференции в Лондоне, что Британия не должна "пересиживать, как идут эти переговоры" и отметил важность членства Украины в НАТО.

"Если мы сможем привести Путина и Зеленского к месту, где мы проведем разумные переговоры, я бы подумал, заглядывая вперед, что, вероятно, важно, чтобы Украина присоединилась к НАТО", — отметил Фарадж.

Впоследствии Фарадж подтвердил свое заявление, указав, что "теперь присоединение Украины к НАТО является почти важной частью этого мирного соглашения".

В прошлом году во время предвыборной кампании Найджел Фарадж критиковал расширение НАТО на восток, утверждая, что это позволило Путину оправдать свое вторжение.

"Мы спровоцировали эту войну. Конечно, это его (Путина) вина. Он использовал то, что мы сделали", – сказал британский политик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у американцев есть плохие новости для Европы. Путин "не заинтересован".

Также "Комментарии" писали о реакции Китая на разговор Трампа с Путиным по Украине.