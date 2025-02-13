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Slava Kot
Британский правопопулистский политик Найджел Фарадж заявил, что "важно", чтобы Украина присоединилась к НАТО. Таким образом, один из ключевых союзников Дональда Трампа в Британии пошел в противоречие с администрацией президента США относительно начала мирных переговоров.
Найджел Фарадж. Фото: AFP/Henry Nicholls
Фарадж отреагировал на заявления министра обороны Трампа Пита Гегсета, который исключил членство Украины в НАТО и сказал, что Европа "должна предоставить преимущественную часть будущей летальной и нелетальной помощи Украине". Он также сказал, что американские войска не будут вовлечены ни в одну миротворческую операцию.
Как пояснил Фарадж на пресс-конференции в Лондоне, что Британия не должна "пересиживать, как идут эти переговоры" и отметил важность членства Украины в НАТО.
Впоследствии Фарадж подтвердил свое заявление, указав, что "теперь присоединение Украины к НАТО является почти важной частью этого мирного соглашения".
В прошлом году во время предвыборной кампании Найджел Фарадж критиковал расширение НАТО на восток, утверждая, что это позволило Путину оправдать свое вторжение.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у американцев есть плохие новости для Европы. Путин "не заинтересован".
Также "Комментарии" писали о реакции Китая на разговор Трампа с Путиным по Украине.
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