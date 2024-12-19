logo

BTC/USD

99470.57

ETH/USD

3556.72

LTC/USD

104.99

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания "Пахнет отчаянием": в Британии отреагировали на "бандитские угрозы" Медведева
commentss НОВОСТИ Все новости

"Пахнет отчаянием": в Британии отреагировали на "бандитские угрозы" Медведева

Великобритания отреагировала на угрозы Медведева после убийства генерала Кириллова.

сегодня, 10:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Глава МИД Великобритании Дэвид Лемми отреагировал на угрозы Дмитрия Медведева в сторону издания The Times. По словам Лемми от заявлений российского политика "пахнет отчаянием".

"Пахнет отчаянием": в Британии отреагировали на "бандитские угрозы" Медведева

Глава МИД Великобритании Дэвид Лемми. ФОТО: X

Дэвид Лемми на платформе X опубликовал сообщение с фотографией свежего номера The Times. В тексте к посту Лемми более подробно ответил на угрозы Дмитрия Медведева назвав действия его шагом отчаяния.

"Бандитская угроза российского Медведева журналистам Times пахнет отчаянием. Наши газеты представляют лучшие британские ценности: свободу, демократию и независимое мышление. Я поддерживаю The Times", — пишет Лемми.

Напомним, что Медведев обиделся на материал The Times о ликвидации российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. В статье определили убийство россиянина как "легитимный акт обороны со стороны находящегося под угрозой государства". Также в материале британское издание призвало увеличить помощь Украине. Кроме того, ранее в Великобритании отреагировали на смерть Кириллова указав, что не будут оплакивать человека, который поддерживал полномасштабное вторжение и "навязал страдания и смерть украинскому народу".

Медведев пригрозил убийством чиновникам НАТО, а также работникам The Times, которых назвал "паршивыми шакалами".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин разоблачил ложь Медведева о российской армии.

Также "Комментарии" писали о том, что в сеть попало видео подрыва российского генерала Игоря Кириллова в Москве. Его взорвали благодаря самокату, к которому прикрепили взрывчатку.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/DavidLammy/status/1869371393810538683
Теги:

Новости

Все новости