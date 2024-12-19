"Пахнет отчаянием": в Британии отреагировали на "бандитские угрозы" Медведева

Глава МИД Великобритании Дэвид Лемми отреагировал на угрозы Дмитрия Медведева в сторону издания The Times. По словам Лемми от заявлений российского политика "пахнет отчаянием".

Глава МИД Великобритании Дэвид Лемми. ФОТО: X

Дэвид Лемми на платформе X опубликовал сообщение с фотографией свежего номера The Times. В тексте к посту Лемми более подробно ответил на угрозы Дмитрия Медведева назвав действия его шагом отчаяния.

"Бандитская угроза российского Медведева журналистам Times пахнет отчаянием. Наши газеты представляют лучшие британские ценности: свободу, демократию и независимое мышление. Я поддерживаю The Times", — пишет Лемми.

Напомним, что Медведев обиделся на материал The Times о ликвидации российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. В статье определили убийство россиянина как "легитимный акт обороны со стороны находящегося под угрозой государства". Также в материале британское издание призвало увеличить помощь Украине. Кроме того, ранее в Великобритании отреагировали на смерть Кириллова указав, что не будут оплакивать человека, который поддерживал полномасштабное вторжение и "навязал страдания и смерть украинскому народу".

Медведев пригрозил убийством чиновникам НАТО, а также работникам The Times, которых назвал "паршивыми шакалами".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин разоблачил ложь Медведева о российской армии.

Также "Комментарии" писали о том, что в сеть попало видео подрыва российского генерала Игоря Кириллова в Москве. Его взорвали благодаря самокату, к которому прикрепили взрывчатку.