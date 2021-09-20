Первый в мире электрический самолет поднялся в воздух

Компания Rolls-Royce создала электрический самолет под названием Rolls-Royce Spirit of Innovation и запустила его в полет. Об этом сообщает New Atlas.

Первый полет самолета длился четверть часа, фото Rolls-Royce

Первый полет инновационного самолета продолжался 15 минут. Самолет взлетел с площадки Министерства обороны Великобритании у Эймсбери. Планируется запустить самолет в первый рейс через шесть месяцев после первых испытаний.

В компании скоро начнут интенсивную фазу летных испытаний. Разработчики будут наблюдать какая может быть максимальная электрическая мощность самолета. Также новый летательный аппарат хотят разогнать до скорости 480 км/ч.

Если это удастся сделать, то самолет Rolls-Royce Spirit установит рекорд скорости движения в воздухе с самолета электрическим приводом. Новейшие разработки экологических самолетов будут способствовать развитию инфраструктуры воздушных такси eVTOL.

Самолет имеет аккумуляторы, которые работают от трех легких электронных двигателей YASA 750R, чтобы вращать тройку лопастей с электрическим приводом одного пропеллера, которые вращаются со скоростью 2400 об / мин для более стабильного полета.

"Первый полет Spirit of Innovation — это большое достижение для команды ACCEL и Rolls-Royce. Мы сосредоточены на достижении технологических прорывов, необходимых обществу для декарбонизации транспорта воздушным, сухопутным и морским транспортом, а также для того, чтобы воспользоваться экономическими возможностями перехода на электрические двигатели. Мы думаем не только об установлении мирового рекорда, но и занимаемся разработками передовых технологий аккумуляторов и двигателей, ведь эта программа имеет перспективы для авиации", — сказал Уоррен Ист, президент, член совета директоров Rolls-Royce.

Как сообщал портал "Комментарии", украинцы представят стартапы на выставке инноваций в Лас-Вегасе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!