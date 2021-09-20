Первый в мире электрический самолет поднялся в воздух

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Козлова Альбіна
Компания Rolls-Royce создала электрический самолет под названием Rolls-Royce Spirit of Innovation и запустила его в полет. Об этом сообщает New Atlas.
Первый полет самолета длился четверть часа, фото Rolls-Royce
Первый полет инновационного самолета продолжался 15 минут. Самолет взлетел с площадки Министерства обороны Великобритании у Эймсбери. Планируется запустить самолет в первый рейс через шесть месяцев после первых испытаний.
В компании скоро начнут интенсивную фазу летных испытаний. Разработчики будут наблюдать какая может быть максимальная электрическая мощность самолета. Также новый летательный аппарат хотят разогнать до скорости 480 км/ч.
Если это удастся сделать, то самолет Rolls-Royce Spirit установит рекорд скорости движения в воздухе с самолета электрическим приводом. Новейшие разработки экологических самолетов будут способствовать развитию инфраструктуры воздушных такси eVTOL.
Самолет имеет аккумуляторы, которые работают от трех легких электронных двигателей YASA 750R, чтобы вращать тройку лопастей с электрическим приводом одного пропеллера, которые вращаются со скоростью 2400 об / мин для более стабильного полета.
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