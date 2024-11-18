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"План победы" Джонсона: политик назвал три условия для завершения войны в Украине

По мнению Джонсона, помимо разрешения на удары вглубь РФ Запад должен назвать дату присоединения Украины к НАТО и предоставить кредит в стиле ленд-лиза.

18 ноября 2024, 23:26
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Лиля Воробьева

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страны Запада определить дату присоединения Украины к НАТО и обеспечить наше государство кредитом на условиях ленд-лиза.

"План победы" Джонсона: политик назвал три условия для завершения войны в Украине

Борис Джонсон (фото из открытых источников)

В своем сообщении в соцсети Х (ранее известной как Twitter), посвященном 1000-му дню полномасштабной войны России против Украины, Джонсон заявил:

"В эту горькую годовщину друзьям Украины пора составить план – не просто уберечь Украину от проигрыша, а обеспечить украинскую победу".

Он приветствовал решение президента США Джо Байдена разрешить использование украинскими военными ракет ATACMS для ударов в глубь территории России.

По мнению Джонсона, Украина также нуждается в финансовой поддержке в форме ленд-лизного кредита на сумму 500 миллиардов долларов, который она сможет вернуть после победы.

Британский экспремьер отметил, что Запад должен иметь "смелость и логику", чтобы предоставить Украине четкие гарантии безопасности и объявить дату вступления в НАТО в ближайшее время. Это, по его мнению, станет сигналом для всего мира, что Украина является независимой, суверенной и демократической европейской нации, свободной от влияния Москвы.

"В совокупности эти меры убедят Путина в том, что стало очевидным с момента его вторжения: он совершил гигантскую ошибку и он никогда не покорит украинский народ. Только тогда, когда Кремль по-настоящему воспримет это сообщение, мир вернется в Украину", – подытожил Джонсон.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Британии придется отправить войска в Украину , заявил Джонсон.



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Источник: https://x.com/BorisJohnson/status/1858483567455526993
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