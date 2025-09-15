Племя из Африки оккупировало территорию в Шотландии

В Шотландии суд принял решение выселить группу людей, провозгласивших себя "африканским племенем" и захвативших частный участок земли. Они назвались "Королевством Кубала" и заявили, что восстанавливают свои "исторические права", якобы потерянные 400 лет назад.

Группа во главе с 36-летним Кофи Оффехом из Ганы, который назвал себя "королем Атехехе", и 42-летней Джин Гашо из Зимбабве названной "королевой Нанди", обустроила лагерь вблизи города Джедборо в Шотландии. Вместе с ними была и третья участница Каура Тейлор из Техаса, представившаяся как "горничная".

Они обустроили палатки на склоне холма, являющегося частной территорией Дэвида и Мэри Палмеров. Сначала африканское племя отказалось покинуть их землю, однако в конце концов переместило свое "Королевство Кубала" на один километр в лес у промышленной зоны.

"Создатель небес и Земли — тот, кто с нами. И мы не боимся того, что так называемый суд принял", — сказал Оффех.

Однако так называемое африканское племя по-прежнему остается на частной территории. Заместитель председателя совета Скотт Гамильтон отметил, что участники "племени" отклонили какие-либо предложения помощи или диалога.

"Мы можем им помочь, но мы не будем сидеть сложа руки и разрешать им нарушать закон", — сказал Гамильтон.

"Королевство Кубала" в Шотландии. Фото: PA Media

В то же время "Королевство Кубала" начало обвинять местных жителей "в расовых предубеждениях" в соцсетях. Африканское племя активно ведет свои страницы в TikTok, YouTube и Facebook, где более 100 000 подписчиков.

"Если творец небес и земли захочет, чтобы мы покинули эту землю, он найдет нам место, куда можно переехать", — ответил Оффех на новое решение суда покинуть частную территорию.

