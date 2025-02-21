Поддерживать Украину или иметь хорошие отношения с США: британцы дали однозначный ответ

Почти половина британцев считает, что поддержка Украины в войне против России важнее отношений между Великобританией и США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на международную группу исследовательских данных и аналитических технологий YouGov.

Великобритания выбирает поддержку Украины

Британцам задали вопрос, как вы считаете, для правительства Великобритании важнее поддерживать Украину или поддерживать хорошие отношения с США. Согласно результатам опроса YouGov, 48% британцев выбрали поддержку Украины. Хорошие связи с США избрали 20% респондентов. Остальные не смогли определиться.

Кроме того, поддержка Украины 50 и более процентов наблюдается среди избирателей трех из четырех главных партий Великобритании. Единственной партией, избиратели которой считают, что лучше развивать отношения с США, стала партия Reform UK – 28% против 47%.

Для правительства Великобритании важнее поддерживать Украину или хорошие отношения с США. Опрос YouGov

Однако лидер партии Reform UK Найджел Фарадж поддержал Зеленского после высказываний Трампа. По его словам, президента США "следует воспринимать всерьез", но "не всегда буквально". Фарадж добавил, что для украинцев "будет правильно" иметь определенный "график выборов", но вступился за Зеленского, отметив, что "Зеленский — не диктатор".

В другом опросе YouGov спросили о проведении выборов в Украине. 74% британцев согласились с позицией Украины, что "умно" откладывать выборы во время войны. Противоположное мнение высказали 12% британцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США унизили Трампа, который назвал Зеленского диктатором.

Также "Комментарии" писали, что Найджел Фарадж не согласился с Трампом, изменил свое мнение и поддержал членство Украины в НАТО.