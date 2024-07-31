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Политолог: План Бориса Джонсона отражает позицию Офиса президента

Бывший премьер Британии заговорил о необходимости переговоров между Украиной и РФ

сегодня, 00:30
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Марьян Ощановский

Предложения бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отражают сценарий завершения войны в Украине, который считает приемлемым Офис президента, рассказал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

Политолог: План Бориса Джонсона отражает позицию Офиса президента

Борис Джонсон остается партнером Украины. Фото из открытых источников

По мнению политолога, Борис Джонсон согласовал с офисом Владимира Зеленского основные положения своей колонки для Daily Mail, в которой он изложил возможный сценарий завершения войны в Украине.

"Думаю, что Борис Джонсон согласовал свою публикацию в Daily Mail с Офисом президента. Вполне допускаю, что опубликованные Джонсоном предложения – это видение украинской власти, которое они пытаются вложить в голову Дональда Трампа как лучший вариант окончания войны при нынешних обстоятельствах", – сказал Игорь Чаленко.

Политолог обратил внимание на результаты недавнего опроса КМИСа, показавшего, что 57% граждан соглашаются на территориальные уступки в обмен на завершение войны при условии, что Украина станет членом ЕС и НАТО, а также вернет контроль над Херсонской и Запорожской областями.

"КМИС фактически легализовал большинство идей Бориса Джонсона. Это как раз то, что предлагает Джонсон", – отметил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что мог бы сделать Дональд Трамп в случае его избрания президентом США. По словам Джонсона, экс-президент США может закончить войну против России на правильных для Украины и Запада условиях. Борис Джонсон в статье для Daily Mail рассказал о своей последней встрече с Дональдом Трампом. Джонсон утверждает, что после этого убедился, что Трамп способен спасти Украину, остановить расширение войны и установить мир.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KZNxCTH6hfA
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