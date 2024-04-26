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Помогает Путину: экс-министр обороны Британии жестко раскритиковал Шольца

Бен Уоллес считает, что Щольц не способен помочь победить Украине

сегодня, 09:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес обвинил немецкого канцлера Олафа Шольца в слабом лидерстве по войне в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом бывший министр обороны сказал в интервью DPA.

Помогает Путину: экс-министр обороны Британии жестко раскритиковал Шольца

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

"Он не тот человек в неподходящем месте в неподходящее время", – повторил Уоллес предварительное заявление о Шольце.

По мнению Бена Уоллеса, Олаф Шольц не может понять, что его методы по сдерживанию путина не работают.

Он добавил, что Шольц, кажется, не понимает, что это помогает российскому лидеру Владимиру Путину, когда он выглядит нерешительным, сомневается в определенных решениях или создает впечатление, что он не соглашается со своими союзниками. В конце концов от коммуникации также зависит, будет ли воспринято то, что Германия делает для Украины.

Уоллес также призвал доставить Украине немецкие крылатые ракеты Taurus. Шольц должен решить, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну или нет, сказал экс-министр.

Бывший министр обороны Британии также предостерег от замораживания войны в Украине. Он ссылался на заявления лидера фракции СДПГ в Бундестаге Рольфа Мютцениха. Уоллес сказал, что ему пришлось спросить себя, чем обернулось замораживание конфликта для украинцев в прошлый раз. Страна потеряла 18 тысяч солдат между российской аннексией Крыма в 2014 году и вторжением два года назад.

"Проблема с замораживанием состоит в том, что вы должны это гарантировать. Но мы попробовали и украинцы сказали бы, что Британия, Америка, Германия и Франция не выполнили эту гарантию" – отметил политик.

Теперь украинцы могут потребовать членства в НАТО в обмен на замораживание, сказал Уоллес.

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