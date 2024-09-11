Помощь, за которую может быть стыдно: СМИ узнали, чем союзники помогают Украине в войне

Большая часть военной помощи, которую Великобритания передала Украине, состояла из старого снаряжения, которое сами бы британские военные уже никогда не использовали. Если бы не поставки Украине, то данное военное снаряжение должно было быть утилизировано. К примеру, это касается армейских ботинок, которые уже были непригодны к использованию. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует заявление Государственного контроля Великобритании, сообщает "Financial Times".

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

При этом Министерство обороны Великобритании отправляло снаряжение, которое "подлежало утилизации или замене", считая его "непосредственно ценным для Украины". Это позволило сократить отходы и затраты на утилизацию.

Для поиска дополнительного оборудования Великобритания прибегала к инновационным методам, таким как восстановление запасных гусениц для советских танков Т-72 с помощью образцов из музея.

Отмечается, что на фоне почти трехлетней полномасштабной войны, некоторые западные союзники Украины выказывают усталость в поддержке. Однако Великобритания продолжает оставаться одним из крупнейших поставщиков помощи Киеву, выделив 9,07 млрд евро, уступая только США (65,7 млрд евро) и Германии (18,85 млрд евро). Лондон пообещал продолжать оказывать помощь на уровне 3,5 млрд евро в год.

Авторы материала отмечают, хотя значительная часть старого оборудования имела низкую балансовую стоимость (200 млн евро), его замена обошлась бы Великобритании в 3,16 млрд евро. На данный правительство Великобритании потратило еще 2,81 млрд евро на новое оборудование, 585 млн евро в международный фонд и 970 млн евро на оперативную поддержку, частично через НАТО.

Глава Государственного контроля Британии Гарет Дэвис отметил необходимость сохранять баланс между поддержкой Украины и обеспечением собственной боеспособности Великобритании. Несмотря на ряд ограничений, отчет высоко оценил работу Минобороны Великобритании, отметив его работу в ускорении закупок оборудования, таких как системы ПВО, которые удалось поставить всего чуть больше, чем за месяц.

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