Попугаи зоопарке Британии жестко материли посетителей: птиц пришлось отселить

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Екатерина Белоброва
В Великобритании в парке дикой природы в Линкольншире пять попугаев пришлось убрать из публичного показа после того, как они начали ругаться посетителей. Об этом сообщает издание BBC.
Отмечается, что птицы ругались, когда прибыли в парк, но работники надеялись, что когда их вынесут на улицу — они перестанут это делать.
Указано, что некоторых посетителей это веселило, но когда на выходных в парк пришли дети — попугаев переселили. Работники парка беспокоятся, чтобы эти пять попугаев не научили нецензурной брани других 245, и хотят, чтобы они научились новым словам от других птиц.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что с 2020 года Рада предусмотрела закон, который запрещает использовать животных в цирковых представлениях.
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