Попугаи зоопарке Британии жестко материли посетителей: птиц пришлось отселить

В Великобритании в парке дикой природы в Линкольншире пять попугаев пришлось убрать из публичного показа после того, как они начали ругаться посетителей. Об этом сообщает издание BBC.

"Пять попугаев в парке дикой природы были изъяты из публичной демонстрации после того, как они начали ругаться посетителей. Африканские серые попугаи были приняты парком дикой природы Линкольншир в Фрискини в августе и вместе были помещены в карантин. Однако после того, как их переселили в основные вольеры на открытом воздухе, птицы начали крекотаты и ругаться на выбранной ими языке. Теперь их переместили в разные колонии подальше от нежных ушей ", — сообщили в СМИ.

Отмечается, что птицы ругались, когда прибыли в парк, но работники надеялись, что когда их вынесут на улицу — они перестанут это делать.

"Попугаи ругались, чтобы вызвать реакцию или им ответили, поэтому если люди были поражены или смеялись — это просто поощряет их делать это еще больше. С пяти попугаев кто будет ругаться, а кто-то смеяться, и это будет продолжаться ", — сказал руководитель парка Стив Николас.

Указано, что некоторых посетителей это веселило, но когда на выходных в парк пришли дети — попугаев переселили. Работники парка беспокоятся, чтобы эти пять попугаев не научили нецензурной брани других 245, и хотят, чтобы они научились новым словам от других птиц.

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