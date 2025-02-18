Популярность президента Украины Владимира Зеленского в Великобритании значительно выше, чем у президента США Дональда Трампа. В то же время отношение британцев к президенту РФ Владимиру Путину крайне негативно.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Согласно опросу международной исследовательской группы YouGov, проведенному 16-17 февраля, 64% граждан Великобритании положительно относятся к Зеленскому (26% – очень положительно, 38% – достаточно положительно). Только 16% опрошенных имеют отрицательное отношение. Баланс поддержки Зеленского составляет 48 пунктов – это более высокий показатель, чем у всех ведущих британских политиков, включенных в исследование.

Дональд Трамп значительно уступает популярности украинскому лидеру. Лишь 22% британцев положительно оценивают президента США, в то время как 73% относятся к нему негативно. Наибольшую поддержку имеет среди сторонников правопопулистской партии Reform UK – 66% ее избирателей выражают положительное отношение. Общий баланс симпатий к Трампу в Великобритании – минус 59.

Отношение к Владимиру Путину крайне негативно: 89% британцев не поддерживают президента РФ, в том числе 83% имеют "крайне негативное" мнение. Лишь 4% выражают положительное отношение к Путину, большинство из них – избиратели Reform UK. Баланс симпатий к российскому лидеру составляет минус 85, что является самым плохим показателем среди всех политиков, включенных в исследование.

Результаты опроса также отражают отношение британцев к возможному мирному договору между Трампом и Путиным, который может быть заключен без учета интересов Украины и Европы.

32% граждан Великобритании считают, что Европа должна поддержать Украину, в частности, оружием, если Трамп и Путин заключат мирное соглашение на невыгодных для Киева условиях.

11% опрошенных убеждены, что Украина должна заставить принять соглашение и прекратить военную помощь, если Киев не согласится на предложенные условия.

20% считают, что Украина должна принять соглашение, даже если оно невыгодно, но при этом Европа и Великобритания должны продолжить оказывать военную помощь.

33% затруднились определиться со своей позицией.

Высочайшая поддержка Украины зафиксирована среди сторонников Лейбористской партии – 38% ее избирателей выступают за продление военной помощи Киеву. Среди избирателей Консервативной партии этот показатель составляет 36%. В то же время, 30% сторонников Reform UK считают, что Украину следует заставить принять мирное соглашение Трампа-Путина и прекратить помощь.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский срочно отменил визит в Саудовскую Аравию. Президент Украины Владимир Зеленский отменил свой визит в Саудовскую Аравию, который должен был состояться 19 февраля. Украинский президент посетит Эр-Рияд 10 марта, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Зеленского после встречи в Турции с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По этому вопросу Украина уже связалась с партнерами в Саудовской Аравии. Было принято решение о перенесении визита на 10 марта, добавил президент.

