После того, что Россия сделала в Сирии, а также в Украине, начав полномасштабное вторжение российских войск, отношениям между Британией и диктатором Владимиром Путиным нет пути назад. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "The Independent" сделал министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон.

Кэмерон и Путин. Фото из открытых источников

"Я думаю, что с Путиным – абсолютно нет. Когда я стал премьер-министром, у нас были сложные отношения с Россией, и я считал правильным попробовать и посмотреть, сможем ли мы построить лучшие отношения, но в конечном итоге они разрушились из-за того, что Россия сделала в Сирии, из-за того, что Путин сделал в Украине в 2014 году", — заявил глава МИД Британии.

В частности, он добавил, что после того, как он покинул пост премьер-министра Великобритании в 2016 году – Владимир Путин начал "вести себя еще хуже".

Отметим, тем временем из-за публикаций в СМИ Британия оказалась в центре скандала. Лондон, который называют чуть ли не главным союзником Киева в войне против России, обвинили в том, что он "помогает России оплачивать войну в Украине", продолжая импортировать рекордные объемы переработанной нефти из стран, перерабатывающих ископаемое топливо Кремля.

Читайте также на портале "Комментарии" — переговоров, что называется здесь и сейчас с путинским режимом о мире требуют не только откровенные сторонники Владимира Путина, но и просто наивные люди, которые не понимают Россию и тот режим, который сейчас ее возглавляет. Такое заявление в интервью "The Guardian" сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



