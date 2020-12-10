Правь Британия: авианосец флота Ее Величества испортился из-за воды

Новейший британский авианосец останется в Портсмуте до мая следующего года после того, как второе разрушило жизненно важные электрические системы судна.

ФОТО: War News Updates

HMS Prince of Wales было запрещено выходить в море из порта приписки по соображениям безопасности после того, как тысячи галлонов морской воды вылились в машинное отделение судна на этой неделе и повредили электрооборудование.



Это произошло всего через несколько месяцев после того, как инновационный корабль стоимостью 3,1 миллиарда фунтов стерлингов, который должен был отправиться в США для проведения испытаний с истребителями-невидимками F-35 в этом году, был затоплен водой по щиколотку.



В настоящее время инженеры оценивают количество миль кабелей внутри судна после того, как в результате инцидента электрические шкафы авианосца оказались под водой. Утечка была изолирована и локализована, и сейчас начато расследование.

"HMS Prince of Wales находится рядом с HMNB Portsmouth, проводя ремонтные работы после наводнения в машинном отделении. Корабельная рота готовится к выходу в плавание для дальнейшего обучения и испытаний в 2021 году", — сказал п редставитель Королевского военно-морского флота.

Представитель ВМС не стал комментировать степень повреждения или какие-либо изменения в расписании движения судна.

Как сообщало издание "Комментарии", авианосец США вошел в Средиземное море. USS Eisenhower прошло пролив Гибралтар и вошло в Средиземное море. Авианосец сопровождали крейсеры и эсминцы. Авианосец USS Eisenhower был построен в 1970 году. В 1991 году его задействовали во время операции "Буря в пустыне" в Ираке.

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