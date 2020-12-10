kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.12.2020

BTC/USD

18482.68

ETH/USD

571.32

LTC/USD

76.98

НБУ 10.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Великобритания Правь Британия: авианосец флота Ее Величества испортился из-за воды
commentss НОВОСТИ Все новости

Правь Британия: авианосец флота Ее Величества испортился из-за воды

По факту повреждения авианосца HMS Prince of Wales проводится расследование

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Новейший британский авианосец останется в Портсмуте до мая следующего года после того, как второе разрушило жизненно важные электрические системы судна.

Правь Британия: авианосец флота Ее Величества испортился из-за воды

ФОТО: War News Updates

HMS Prince of Wales было запрещено выходить в море из порта приписки по соображениям безопасности после того, как тысячи галлонов морской воды вылились в машинное отделение судна на этой неделе и повредили электрооборудование.

Это произошло всего через несколько месяцев после того, как инновационный корабль стоимостью 3,1 миллиарда фунтов стерлингов, который должен был отправиться в США для проведения испытаний с истребителями-невидимками F-35 в этом году, был затоплен водой по щиколотку.

В настоящее время инженеры оценивают количество миль кабелей внутри судна после того, как в результате инцидента электрические шкафы авианосца оказались под водой. Утечка была изолирована и локализована, и сейчас начато расследование.

"HMS Prince of Wales находится рядом с HMNB Portsmouth, проводя ремонтные работы после наводнения в машинном отделении. Корабельная рота готовится к выходу в плавание для дальнейшего обучения и испытаний в 2021 году", — сказал представитель Королевского военно-морского флота.

Представитель ВМС не стал комментировать степень повреждения или какие-либо изменения в расписании движения судна. 

Как сообщало издание "Комментарии", авианосец США вошел в Средиземное мореUSS Eisenhower прошло пролив Гибралтар и вошло в Средиземное море. Авианосец сопровождали крейсеры и эсминцы. Авианосец  USS Eisenhower был построен в 1970 году. В 1991 году его задействовали во время операции "Буря в пустыне" в Ираке.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-9026331/Royal-Navys-newest-aircraft-carrier-HMS-Prince-Wales-stranded-six-months.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ