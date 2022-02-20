Премьер Британии критически высказался по поводу санкций против РФ

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По словам главы британского правительства Бориса Джонсона, обострение на Донбассе может стать предвестником вторжения России на территорию Украины. Премьер назвал обстрелы в Донбассе "прелюдией" к более активным действиям российских войск, пишет Польское радио.



Также 19 февраля Борис Джонсон высказался о том, что на фоне вероятности войны между странами экономические санкции наверняка не смогут сдержать Россию и их "может быть недостаточно" для принуждения Кремля соблюдать международное право и не нарушать суверенитет соседнего государства. Если же военная агрессия все же произойдет, то это будет иметь последствия для всего мира, убежден политик. Об этом он сказал журналистам после выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Относительно планов Путина британец не принялся утверждать хоть что-то, ведь, по его словам, "только один человек (Путин – ред.) действительно знает ответ на этот вопрос".

Во время конференции премьер негативно высказался по поводу возобновления обстрелов на востоке Украины и кибератак на украинские правительственные сайты и засвидетельствовал полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. По мнению политика, европейцам следует перестать покупать топливо у России – это один из приоритетов с учетом геополитической ситуации. Также известно, что в рамках миссии НАТО в Эстонию прибудет больше британских военных.

Как сообщал портал "Комментарии", премьер-министр сказал, что надеется, что президент России Владимир Путин "разойдется и деэскалирует", в то время как министр иностранных дел Лиз Трасс провела переговоры со своим коллегой в Москве и объявила о новых санкциях .

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