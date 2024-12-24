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Премьер Великобритании выразил готовность направить войска для тренировки ВСУ, - The Times

С начала войны более 51 000 украинских военных прошли обучение в рамках британской операции "Интерфлекс".

сегодня, 09:12
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Клименко Елена

Премьер-министр Великобритании Кйр Стармер намекнул на возможность размещения британских войск на западе Украины для проведения учений украинских военных.

Премьер Великобритании выразил готовность направить войска для тренировки ВСУ, - The Times

Фото: ВВС

Как сообщает The Times, во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Стармер подтвердил важность усовершенствования программы обучения украинских солдат для усиления боеспособности армии Украины.

С начала войны более 51 000 украинских военных прошли обучение в рамках британской операции "Интерфлекс". Однако, по информации издания, отправка украинцев в Великобританию для подготовки требует значительных затрат времени и логистических усилий.

The Times отмечает, что одной из причин для переноса учений на запад Украины является опасение, что некоторые украинцы могут избегать призыва из-за страха недостаточной подготовки или отсутствия необходимого оснащения перед отправкой на фронт. Поэтому организация учений поближе к линии фронта может поощрить больше людей проходить базовую подготовку.

До начала полномасштабной войны британские военные уже проводили обучение украинских солдат на западе страны, а в Украине по-прежнему работает несколько британских военных медицинских групп.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили заявлял о возможности отправки британских военных в Украину для подготовки украинских подразделений. По его словам, британские войска могли бы помочь значительно улучшить уровень обучения ВСУ.

При этом, как отмечают чиновники, хотя учебные базы на западе Украины расположены вдали от линии фронта, российские удары по территории Украины уже неоднократно становились угрозой для западных стран, что привело к опасениям возможных атак на британские войска.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Великобритания передала Украине ракеты Storm Shadows, без публичных объявлений об их отправке. Это произошло после того, как Украина исчерпала запасы ракет Storm Shadows, отправленных ранее.



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Источник: https://www.thetimes.com/article/871d3a33-75be-4b00-b6c9-aa2680e94f48
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