Принц Уильям рассказал о худшем подарке для своей супруги Кейт

Принц Уильям рассказал о худшем подарке, который преподнес своей жене Кейт Миддлтон. Об этом 38-летний герцог признался в подкасте бывшего футболиста сборной Англии Питера Крауча. Ролик появился на YouTube-канале The Telegraph, пишет "Корреспондент".



Принц Уильям признался, что однажды подарил Миддлтон бинокль. Мужчина думал, что подарок выглядит очень милым. Когда будущая супруга герцога Кембриджского открыла презент, то спросила, "что происходит".

Сам Уильям признается, что сам не знает, зачем он выбрал именно этот подарок. Также он пошутил, что Миддлтон никогда ему этого не забудет.

Подкаст, в котором поучаствовал герцог Кембриджский, был выпущен в поддержку кампании Heads Up. Она использует футбол для разговоров о психическом здоровье мужчин.





Ранее "Комментарии" писали, что принц Уильям был волонтером на линии доверия, созданной для помощи жителям Великобритании во время пандемии коронавируса. Так, британский принц анонимно работал в кризисной горячей линии во время эпидемии коронавируса. Герцог Кембриджский стал одним из 2 000 добровольцев на круглосуточной телефонной линии Shout 85258 для обмена текстовыми сообщениями, которую разработал Королевский фонд.

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