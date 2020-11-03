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Главная Новости Мир Великобритания Принц Уильям перенес серьезное заболевание, которое долгое время держал в секрете
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Принц Уильям перенес серьезное заболевание, которое долгое время держал в секрете

Принц Уильям переболел коронавирусом в апреле, но известно об этом стало только сейчас

сегодня, 01:50
Автор:

Татьяна Веремеева

Принц Уильям (второй в очереди на британский престол) заболел коронавирусом. Тест показал положительный результат еще в апреле, когда количество новых случаев заражения COVID-19 в стране стремительно увеличивались. В то же время, согласно данным британских СМИ, королевская семья держала это в секрете, чтобы избежать чрезмерного беспокойства о своем состоянии. Об этом пишет Forbes.

Принц Уильям перенес серьезное заболевание, которое долгое время держал в секрете

По данным The Sun, герцог Кембриджский был заражен коронавирусом в апреле. Его диагноз установили спустя несколько дней, после того, как коронавирус обнаружили у премьер-министра Бориса Джонсона и принца Чарльза. Источники во дворце рассказали, что Уильям якобы опасался, что новости о его болезни вызовут только волну беспокойства в стране.

Кенсингтонский дворец отказался от комментариев как для The Sun и для BBC.

Ранее "Комментарии" рассказывали, что принц Уильям был волонтером на линии доверия, созданной для помощи жителям Великобритании во время пандемии коронавируса. Британский принц анонимно работал в кризисной горячей линии во время эпидемии коронавируса. Герцог Кембриджский стал одним из 2 000 добровольцев на круглосуточной телефонной линии Shout 85258 для обмена текстовыми сообщениями, которую разработал Королевский фонд.


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Источник: https://www.forbes.com/sites/carlieporterfield/2020/11/01/prince-william-was-reportedly-diagnosed-with-coronavirus-back-in-april-but-kept-it-a-secret/?sh=32ee86624015
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