Принц Уильям перенес серьезное заболевание, которое долгое время держал в секрете

Принц Уильям (второй в очереди на британский престол) заболел коронавирусом. Тест показал положительный результат еще в апреле, когда количество новых случаев заражения COVID-19 в стране стремительно увеличивались. В то же время, согласно данным британских СМИ, королевская семья держала это в секрете, чтобы избежать чрезмерного беспокойства о своем состоянии. Об этом пишет Forbes.



По данным The Sun, герцог Кембриджский был заражен коронавирусом в апреле. Его диагноз установили спустя несколько дней, после того, как коронавирус обнаружили у премьер-министра Бориса Джонсона и принца Чарльза. Источники во дворце рассказали, что Уильям якобы опасался, что новости о его болезни вызовут только волну беспокойства в стране.

Кенсингтонский дворец отказался от комментариев как для The Sun и для BBC.

Ранее "Комментарии" рассказывали, что принц Уильям был волонтером на линии доверия, созданной для помощи жителям Великобритании во время пандемии коронавируса. Британский принц анонимно работал в кризисной горячей линии во время эпидемии коронавируса. Герцог Кембриджский стал одним из 2 000 добровольцев на круглосуточной телефонной линии Shout 85258 для обмена текстовыми сообщениями, которую разработал Королевский фонд.

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