Принц Уильям перенес серьезное заболевание, которое долгое время держал в секрете

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Татьяна Веремеева
Принц Уильям (второй в очереди на британский престол)
заболел коронавирусом. Тест показал положительный результат еще в апреле, когда
количество новых случаев заражения COVID-19 в стране стремительно увеличивались. В то же время, согласно данным
британских СМИ, королевская семья держала это в секрете, чтобы избежать
чрезмерного беспокойства о своем состоянии. Об этом пишет Forbes.
По данным The Sun, герцог Кембриджский был заражен
коронавирусом в апреле. Его диагноз установили спустя несколько дней, после
того, как коронавирус обнаружили у премьер-министра Бориса Джонсона и принца
Чарльза. Источники во дворце рассказали, что Уильям якобы опасался, что новости
о его болезни вызовут только волну беспокойства в стране.
Кенсингтонский дворец отказался от комментариев как для
The Sun и для BBC.
Ранее "Комментарии" рассказывали, что принц
Уильям был волонтером на линии доверия, созданной для помощи жителям
Великобритании во время пандемии коронавируса. Британский принц анонимно работал в кризисной горячей линии во время эпидемии коронавируса. Герцог Кембриджский стал одним из 2 000 добровольцев на круглосуточной телефонной линии Shout 85258 для обмена текстовыми сообщениями, которую разработал Королевский фонд.
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