Принц Уильям такого не ожидал: как отреагировал на визит Гарри в Украину

На днях британский принц Гарри совершил необъявленный визит в Украину — ознакомился с реабилитационными услугами, оказывающими в стране, активно переживающей войну. Также Гарри осмотрел центр Superhumans, а также встретился с пациентами и командой хирургов.

Уильям и Гарри. Фото из открытых источников

Однако такой визит не понравился британскому принцу Уильяму. Он не очень обрадовался новости о том, что его младший брат 10 апреля Гарри посетил Украину, пишет издание "Таблоид".

Отмечается, что старший сын короля Чарльза "фрустрирован" тем, что эту поездку, которую он якобы уже "давно надеялся" совершить, в конце концов совершил не он.

"Уильям гневается на высокопоставленных должностных лиц дворца, которые, по соображениям безопасности, сдерживали его от этого. Поступок Гарри "разъярил" его старшего брата", — пишет издание.

По данным СМИ, принц Гарри герцог Сассекский стал самым высоким представителем королевской семьи Великобритании, посетившим Украину во время полномасштабной войны.

Также издание напомнило, что в последние годы между Уильямом и Гарри, когда-то очень близкими, отношения напряженные. Во время редких совместных появлений на публике они держат дистанцию. В своей нашумевшей книге "Запасной" Гарри сделал громкое заявление. Он убежден, что его родили как потенциального донора органов для Уильяма.

Напомним, секрет крепкого брака короля Карл III и королева Камилла, как писал портал "Комментарии", выяснили СМИ — вероятно, он связан с тем, где они спят. Одним из секретов успешного брака являются условия сна. Каждый из супругов, как отмечается, имеет свою спальню и одна спальня является общей.



