Принц Уильям в танке проехался вдоль российской границы (ФОТО)

Британский принц Уильям посетил войска своей страны, базирующиеся в Эстонии. Во время визита он даже посидел в танке у границы с РФ. Об этом сообщает BBC. Также об этом говорится в самом заявлении принца Уэльского.

Принц Уильям. Фото из открытых источников

Принц Уильям прибыл в Эстонию, чтобы поддержать британских военных, которые участвуют в крупнейшем зарубежном развертывании армии Британии. Их миссия — защищать балтийское государство от потенциальной угрозы со стороны России.

Во время своего двухдневного визита в Эстонию принц Уильям встретился с некоторыми из 900 британских военнослужащих, которые входят в состав этих многонациональных сил. Среди них были и солдаты Мерсийского полка, почетным полковником которого он является.

В Эстонии принцу провели экскурсию по военному полигону базы в Тапе. База этом эстонском городе – часть операции "Кабрит", вклада Великобритании в обеспечение "коллективной безопасности и обороны" НАТО в этом уязвимом балтийском регионе.

Принцу, на рукаве которого был знак НАТО, показали полевые учения этой боевой группы. Кроме того, он смог познакомиться с эстонскими и французскими военнослужащими.

Он спрашивал солдат об их службе в "контексте близости к России" и интересовался, кажется ли им этот опыт более реальным по сравнению с предыдущими учениями.

Принц не только проехался на танке Challenger 2, но и посмотрел БМП Warrior, французскую боевую машину Griffon, реактивную систему залпового огня, инженерную машину Trojan, а также управлял мобильной артиллерийской установкой Archer.

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