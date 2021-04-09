Принцу Гарри и Меган Маркл приходится часто вызывать полицию - в чем причина

Принц Гарри и Меган Маркл сообщили прессе, что часто вызывают полицию после переезда в калифорнийский город Монтесито. Об этом говорится в материале издания Daily Mail.

Принц Гарри и Меган Маркл вызывали полицию 9 раз - в чем причина. Фото: cdn.eg.ru

Оказывается, что за 9 месяцев супруги 9 раз вызвали правоохранителей домой. Сначала это произошло из-за срабатывания сигнализации. Так в июле 2020 полиция 4 раза отправлялась в дом пары. Однажды из-за скрытых причин Гарри и Меган вызвали милицию по телефону.

Чуть позже осенью сигнализация среагировала еще несколько раз.

Два последних вызовы зафиксировали в декабре 2020 года. Тогда накануне католического Рождества в дом пытался проникнуть пьяный мужчина, который прибыл в город из штата Огайо.

В прессе отмечают, что ситуация с частым срабатыванием сигнализации достаточно странная.

Напомним, что принц Гарри и его жена Меган Маркл переехали в город Монтесито еще в начале июля 2020 года. Супруги заселились в дом, в котором девять спален, шестнадцать ванных комнат, тренажерный зал, игровая зона, спа-комплекс и домашний кинотеатр. За новое жилье паре пришлось заплатить 15 миллионов долларов. Часть денег (9,5 миллиона) семья взяла в ипотеку.

Ранее сообщалось, что Британская королевская семья оказалась в кризисной ситуации. Это произошло после того, как принц Гарри и Меган Маркл потрясли мир разрушительными обвинениями в адрес Британской королевской семьи в своем интервью с Опрой Уинфри. О данном интервью можно прочитать здесь.

Также сайт "Комментарии" писал, что принц Гарри устроился на работу. Кем он будет работать, узнавайте здесь.

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