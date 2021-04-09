logo
Русский Українська

BTC/USD

57835.81

ETH/USD

2066.42

LTC/USD

223.53

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Великобритания Принцу Гарри и Меган Маркл приходится часто вызывать полицию - в чем причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Принцу Гарри и Меган Маркл приходится часто вызывать полицию - в чем причина

После переезда в штат Калифорния принц Гарри и Меган Маркл вызвали полицию 9 раз

сегодня, 11:30
Автор:

Кириєнко Анна

Принц Гарри и Меган Маркл сообщили прессе, что часто вызывают полицию после переезда в калифорнийский город Монтесито. Об этом говорится в материале издания Daily Mail.

Принцу Гарри и Меган Маркл приходится часто вызывать полицию - в чем причина

Принц Гарри и Меган Маркл вызывали полицию 9 раз - в чем причина. Фото: cdn.eg.ru

Оказывается, что за 9 месяцев супруги 9 раз вызвали правоохранителей домой. Сначала это произошло из-за срабатывания сигнализации. Так в июле 2020 полиция 4 раза отправлялась в дом пары. Однажды из-за скрытых причин Гарри и Меган вызвали милицию по телефону.

Чуть позже осенью сигнализация среагировала еще несколько раз.

Два последних вызовы зафиксировали в декабре 2020 года. Тогда накануне католического Рождества в дом пытался проникнуть пьяный мужчина, который прибыл в город из штата Огайо.

В прессе отмечают, что ситуация с частым срабатыванием сигнализации достаточно странная.

Напомним, что принц Гарри и его жена Меган Маркл переехали в город Монтесито еще в начале июля 2020 года. Супруги заселились в дом, в котором девять спален, шестнадцать ванных комнат, тренажерный зал, игровая зона, спа-комплекс и домашний кинотеатр. За новое жилье паре пришлось заплатить 15 миллионов долларов. Часть денег (9,5 миллиона) семья взяла в ипотеку.

Ранее сообщалось, что Британская королевская семья оказалась в кризисной ситуации. Это произошло после того, как принц Гарри и Меган Маркл потрясли мир разрушительными обвинениями в адрес Британской королевской семьи в своем интервью с Опрой Уинфри. О данном интервью можно прочитать здесь.

Также сайт "Комментарии" писал, что принц Гарри устроился на работу. Кем он будет работать, узнавайте здесь.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/home/index.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ