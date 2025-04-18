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Ткачик Олеся
Израильский иллюзионист, экстрасенс и бывший сотрудник ЦРУ Ури Геллер, считающийся современным Нострадамусом, выступил с громким пророчеством: Великобритания якобы стоит на пороге потери одного из главных своих символов — монархии.
Ури Геллер
В частности, в колонке для Daily Mail Геллер написал, что страну могут ожидать серьезные потрясения из-за заговоров Кремля и королевский скандал небывалых масштабов. По его словам, это повлечет за собой политические беспорядки, раскол внутри государства и существенное ухудшение его международного имиджа.
Он также признался, что еще во время коронации Чарльза III его не оставляло тревожное ощущение, что это последняя коронация в истории британской монархии.
Геллер также рассказал, что в начале года по запросу одного из разведывательных агентств провел ментальную "проверку" офисного здания в Лондоне. То, что он увидел во время своего ясного видения, его ошеломило.
По его мнению, некоторые члены королевской семьи полностью пренебрегают вопросами безопасности. Геллер считает, что президент РФ Владимир Путин уже имеет компромат, способный нанести сокрушительный удар по монархии.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ угрожают Лондону ядерным ударом.
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