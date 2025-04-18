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«Провидец ЦРУ» сделал шокирующее пророчество по отношению к Британии

Провидец призвал спецслужбы активно обнаруживать российских шпионов

сегодня, 18:51
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Ткачик Олеся

Израильский иллюзионист, экстрасенс и бывший сотрудник ЦРУ Ури Геллер, считающийся современным Нострадамусом, выступил с громким пророчеством: Великобритания якобы стоит на пороге потери одного из главных своих символов — монархии.

«Провидец ЦРУ» сделал шокирующее пророчество по отношению к Британии

Ури Геллер

В частности, в колонке для Daily Mail Геллер написал, что страну могут ожидать серьезные потрясения из-за заговоров Кремля и королевский скандал небывалых масштабов. По его словам, это повлечет за собой политические беспорядки, раскол внутри государства и существенное ухудшение его международного имиджа.

"Я предполагаю, что Британию разорвут на части из-за грязных игр России и грандиозного скандала в королевской семье. Это приведет к политическому землетрясению и серьезному ущербу для нашей позиции в мире", — заявил Геллер.

Он также признался, что еще во время коронации Чарльза III его не оставляло тревожное ощущение, что это последняя коронация в истории британской монархии.

"Корона не перейдет к Уильяму или его потомкам. Чарльз – последний король", – уверен он.

Геллер также рассказал, что в начале года по запросу одного из разведывательных агентств провел ментальную "проверку" офисного здания в Лондоне. То, что он увидел во время своего ясного видения, его ошеломило.

"Я будто был невидим и наблюдал, как российские шпионы проникли в сердце британского правительства. Секретная информация о чрезвычайной важности передается Кремлю. Я видел комнаты, где запрещены телефоны, где ведут разговоры шепотом. Я даже следовал за предателями их автомобилей, в которых они встречались с агентами России на Парламент-стрит", — написал экстрасенс.

По его мнению, некоторые члены королевской семьи полностью пренебрегают вопросами безопасности. Геллер считает, что президент РФ Владимир Путин уже имеет компромат, способный нанести сокрушительный удар по монархии.

"У Путина, вероятно, есть доказательства поведения, которое может не нарушать закон, но точно шокирует общество. Это может стать той каплей, которая разрушит трон и расколет страну. Еще не поздно минимизировать вред, но действовать нужно немедленно. Службы безопасности должны установить источники утечки информации и сделать все, чтобы оградить монархию от рокового удара", — предупреждает Геллер .

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ угрожают Лондону ядерным ударом.




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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/royals/article-14598935/Putin-dirt-Royals-Charles-King-CIA-Nostradamus-URI-GELLER-reveals-premonition-catastrophic-blow-Britain-agonising-decision-revealing-terrifying-future.html
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