Путин готов нанести удар по Британии: почему без света могут остаться миллионы людей

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Кремль вне себя от того, что ракеты Storm Shadow британского производства теперь залетают в воздушное пространство РФ и удачно обходят российскую ПВО. В ответ на разрешение Украине бить по территории РФ Москва готова совершить волну кибератак на Великобританию. Они в свою очередь, могут лишить света миллионов людей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Telegraph".
Лондон. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, что соответствующее предупреждение на конференции НАТО в понедельник сделает министр кабинета министров Британии Пэт Макфадден.
Он заявит, что российский диктатор Владимир Путин готов и способен нанести "дестабилизирующий и ослабляющий" электронный удар по Британии.
Помимо этого Макфадден заявит о неизбежной угрозе российской кибератаки на британскую инфраструктуру и предприятия, которая может "привести к отключению электросетей" и нанести сокрушительный удар по экономике.
Выступая на конференции НАТО по киберзащите в Лондоне в понедельник, он добавит, что за последний год российские военные и их "неофициальная армия киберпреступников и хактивистов не просто усилили свои атаки, но и расширили круг своих целей, включив в него ряд стран-членов и партнеров НАТО".
Предупреждение прозвучит всего через несколько дней после того, как Путин заявил, что его армия может нанести удар по Великобритании в ответ на использование Украиной ракет Storm Shadow британского производства.
Читайте также на портале "Комментарии" — прилет Storm Shadow в Курской области: в США рассказали, что стало мишенью Украины.
Новости