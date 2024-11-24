Путин готов нанести удар по Британии: почему без света могут остаться миллионы людей

Кремль вне себя от того, что ракеты Storm Shadow британского производства теперь залетают в воздушное пространство РФ и удачно обходят российскую ПВО. В ответ на разрешение Украине бить по территории РФ Москва готова совершить волну кибератак на Великобританию. Они в свою очередь, могут лишить света миллионов людей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Telegraph".

Лондон. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что соответствующее предупреждение на конференции НАТО в понедельник сделает министр кабинета министров Британии Пэт Макфадден.

Он заявит, что российский диктатор Владимир Путин готов и способен нанести "дестабилизирующий и ослабляющий" электронный удар по Британии.

"Россия "исключительно агрессивна и безрассудна в киберпространстве" и хочет получить "стратегическое преимущество и унизить государства, которые поддерживают Украину", — цитирует издание то, что ожидается в речи чиновника.

Помимо этого Макфадден заявит о неизбежной угрозе российской кибератаки на британскую инфраструктуру и предприятия, которая может "привести к отключению электросетей" и нанести сокрушительный удар по экономике.

Выступая на конференции НАТО по киберзащите в Лондоне в понедельник, он добавит, что за последний год российские военные и их "неофициальная армия киберпреступников и хактивистов не просто усилили свои атаки, но и расширили круг своих целей, включив в него ряд стран-членов и партнеров НАТО".

"В Британии Россия нацелилась на наши СМИ, наши телекоммуникации, наши политические и демократические институты и нашу энергетическую инфраструктуру. Военная жесткая сила — это одно. Но кибервойна может быть дестабилизирующей и изнуряющей. С помощью кибератаки Россия может отключить свет для миллионов людей. Она может отключить электросети. Это скрытая война, которую Россия ведет с Украиной", — скажет Макфадден.

Предупреждение прозвучит всего через несколько дней после того, как Путин заявил, что его армия может нанести удар по Великобритании в ответ на использование Украиной ракет Storm Shadow британского производства.

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