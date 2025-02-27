Путин снова вторгнется в Украину: Стармер предупредил об опасности

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал США обеспечить поддержку будущим европейским миротворческим войскам в Украине, заявив, что только это обеспечит прочный мир, а не временное прекращение огня, и без гарантий безопасности от США Россия снова вторгнется в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".

Кир Стармер. Фото из открытых источников

Отмечается, что перед встречей с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Стармер снова заявил, что Великобритания "сыграет свою роль" в любой миротворческой миссии в Украине, но сможет сделать это только при поддержке со стороны США.

"Я абсолютно убежден, что нам нужен прочный мир, а не прекращение огня, и для этого нам нужны гарантии безопасности", — сказал премьер журналистам.

При этом он подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть достаточными, чтобы удержать Путина от повторного нападения.

По словам Стармера, его лично беспокоит, что, если будет прекращение огня без гарантий, это просто даст Путину возможность подождать и вернуться снова, потому что его амбиции в отношении Украины совершенно очевидны для всех.

Он также заявил, что в войне в Украине "есть один агрессор, и это Россия".

"Все последующие обсуждения о переговорах, о гарантиях безопасности следует рассматривать в этом контексте. Они — агрессоры. Они вторглись и оккупировали суверенную страну в Европе, и они несут полную ответственность за конфликт", — заявил Стармер.

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Также издание "Комментарии" сообщало – путинский режим требует от Украины отказаться от крупных городов, в частности Запорожья, Херсона и Краматорска, через политическое давление и переговоры, поскольку не имеет возможности захватить их военным путем. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.



