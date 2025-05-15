Британский премьер-министр Кир Стармер после отказа Владимира Путина прибыть на переговоры с Украиной в Стамбул обвинил российского диктатора в саботаже мирных усилий.

Стармер раскритиковал Путина. Фото из открытых источников

"Путин медлит. Именно из-за Путина задерживается прекращение огня. Украина уже давно, несколько месяцев назад, четко заявила, что готова к 30-дневному безоговорочному прекращению огня. Мы уже давно говорим, что именно Путин мешает миру", — подчеркнул Кир Стармер.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский отправился в Анкару, ожидая прибытия хозяина Кремля. Вместо этого РФ отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским. Владимир Зеленский решил отправить на переговоры в Стамбул украинскую делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что американские и европейские чиновники отговорили Владимира Зеленского от отказа от переговоров с РФ в Стамбуле после того, как украинский президент заявил, что не позволит своим помощникам встречаться с российской делегацией в Турции, если туда не приедет российский диктатор Владимир Путин, сообщили The Washington Post два дипломата. WP пишет, что спецпредставитель США Стив Уиткофф убедил украинцев, что участие в прямых переговорах с Россией — это беспроигрышная ситуация.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские оккупанты используют намного больше БПЛА, чем в прошлом году, сообщил украинский военный Егор Фирсов. Он подчеркнул, что россияне также продвинулись в применении средств РЭБ, но украинские военные научились их обходить. "Средства РЭБ начали нам донимать еще сильнее. Хорошая новость — их можно преодолевать. Чтобы преодолеть вражескую "штору", нужно время, эксперименты, закупки, инженеринг и пайка. Крики, нервы и громкие приказы командования здесь не помогают", — заявил военный.