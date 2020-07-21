Референдум о независимости Шотландии: Британия подозревает Россию во вмешательстве

Депутаты Британского парламента уверены, что Российская Федерация пыталась повлиять на результаты референдума в Шотландии о независимости, но что касается таких же планов на Brexit, то прямых доказательств о причастности российских спецслужб в этом процессе нет. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Укриана", ссылаясь на британское издание The Daily Telegraph.

Как отмечает издание, в докладе парламентского комитета по деятельности служб британской разведки делается вывод, что прямых доказательств российского влияния на референдум по Brexit в 2016 году нет. Между тем, согласно выводам этого же документа, Москва якобы пыталась повлиять на результаты референдума о независимости Шотландии 2014 года.



В докладе, на который ссылается издание, указано, что существует "комментарий из открытых источников, заслуживающий доверия, что Россия совершила попытку повлиять на кампанию за независимость Шотландии".

Предполагаемая попытка названа в документе "первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы".



The Daily Telegraph отмечает, что в докладе уделено внимание на кампанию Николя Стерджа за независимость Шотландии. В документе также отмечается, что ее предшественник Салмонд, который возглавлял Шотландская национальная партия на референдуме 2014 года, через три года запустил собственное еженедельное телевизионное шоу на государственном канале Russia Today.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские хакеры совершили взлом электронной переписки канцлера Германии Ангелы Меркель.











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