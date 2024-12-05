Риск ядерной войны еще никогда не был так высок: глава ВС Великобритании сделал предупреждение

Глава вооруженных сил Великобритании адмирал сэр Тони Радакин заявил, что мир сейчас находится на пороге "третьей ядерной эры", с "почти полным отсутствием" предохранителей, которые бы обезопасили человечество от этой катастрофы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Глава вооруженных сил Великобритании адмирал сэр Тони Радакин. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, во время лекции в аналитическом центре Королевского института объединенных вооруженных сил в Лондоне Радакин отметил, что нынешний мировой порядок претерпит серьезные изменения.

"Мы находимся на рассвете ядерной эры, которая характеризуется ... распространением ядерных и разрушительных технологий, а также почти полным отсутствием архитектуры безопасности, которая существовала ранее", – отметил Радакин.

Глава вооруженных сил Великобритании подчеркнул, что граждане Великобритании должны понимать, что поставлено на карту, и готовы ли они действовать в соответствии с новыми вызовами.

Он добавил, что опасность ядерной войны возрастает из-за отсутствия эффективной международной архитектуры безопасности.

Его настораживающий прогноз прозвучал после того, как генсек НАТО Марк Рютте обвинил Россию в содействии ядерной программе Северной Кореи в обмен на участие северокорейских войск в войне против Украины.

Радакин также предостерег, что оборонный договор между Москвой и Пхеньяном "может предусматривать обмен самыми чувствительными технологиями и опытом".

Издание отмечает, что за последние годы Россия и США вышли из ряда ключевых договоров о контроле над вооружениями. Единственным действующим остается договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в 2026 году – на середину второго президентского срока Дональда Трампа.

В то же время Радакин отмечает, что Великобритания и ее союзники по НАТО остаются в безопасности от прямого нападения со стороны России благодаря эффективной стратегии сдерживания.

Радакин также обратил внимание на необходимость сохранения ядерного зонтика, который Великобритания и США предоставляют своим союзникам для обеспечения их безопасности, призывая продолжать эту практику в будущем.

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