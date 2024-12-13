Рождественский скандал: работница Букингемского дворца набросилась с кулаками на бармена

В Лондоне сотрудники Букингемского дворца праздновали рождественскую вечеринку, начавшуюся в самом дворце, а затем продолжившуюся в баре All Bar One на Виктория-стрит. Но спокойного празднования не получилось – событие закончилось конфликтом, в который вмешалась полиция.

Работница Букингемского дворца во время скандальной вечеринки

Как сообщает The Sun , одна из сотрудниц после нескольких бокалов стала агрессивной: она сначала ударила менеджера заведения, а затем начала бросать бокалы. Коллеги пытались ее успокоить, но тщетно. В результате на место пришлось вызвать полицию. Очевидцы происшествия описывают его поведение как неконтролируемое.

"Я никогда не видел, чтобы кто-то так сходил с ума во время ночного отдыха. Она была на другом уровне", – сказал один из них.

Женщину задержали и доставили в участок. Она провела там ночь и получила штраф за нарушение порядка. Ей также предъявили обвинения в нападении, нанесении ущерба и нарушении общественного порядка.

Представитель Букингемского дворца подтвердил, что конфликт произошел после вечеринки вне дворца. Он отметил, что инцидент будет тщательно расследован, а виновные сотрудники получат соответствующие наказания.

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