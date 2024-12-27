Рождественский вечер превратился в кровавую бойню в Великобритании: на место прибыло 12 машин скорой помощи

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Рождество в пригороде Милтон-Кинз в Великобритании превратилось в трагедию. В многоквартирном доме на проспекте Санта-Крус произошла кровавая резня во время которой две женщины погибли, а еще два человека, среди которых подросток, получили серьезные ранения.
В Великобритании произошло кровавое убийство. Фото из открытых источников
Как сообщают британские СМИ, инцидент произошел вечером 25 декабря. Очевидцы рассказывают об ужасных сценах: окровавленные жертвы, выбегавшие из дома.
Среди пострадавших была также собака, которая впоследствии скончалась в ветеринарной клинике.
Жертвами убийства стали две женщины в возрасте 38 и 24 лет, погибшие на месте. Мужчину в возрасте около 20 лет и мальчика подростка доставили в больницу. Пока их состояние стабильное. Полиция задержала 49-летнего мужчину с подозрением в убийстве и покушении на убийство. Его мотивы остаются неизвестными.
Представительница городского совета Шазна Музаммил назвала событие "ужасным днем Рождества" и выразила соболезнования семьям погибших, отмечая, что община глубоко расстроена и поддерживает пострадавших.
Район, где произошла трагедия, обычно считается спокойным и не уголовным. Местные жители в шоке от событий начали у места трагедии оставлять цветы и игрушки.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о шокирующем убийстве в нью-йоркском метро, где мужчина поджег спящую женщину.
Также "Комментарии" писали о страшной трагедии в Одесской области, где трое детей погибли неизвестным образом.
Новости