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Рождественский вечер превратился в кровавую бойню в Великобритании: на место прибыло 12 машин скорой помощи

В британском пригороде Милтон-Кинз в одной из квартир произошло ужасное нападение с ножом.

27 декабря 2024, 17:15
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Slava Kot

Рождество в пригороде Милтон-Кинз в Великобритании превратилось в трагедию. В многоквартирном доме на проспекте Санта-Крус произошла кровавая резня во время которой две женщины погибли, а еще два человека, среди которых подросток, получили серьезные ранения.

Рождественский вечер превратился в кровавую бойню в Великобритании: на место прибыло 12 машин скорой помощи

В Великобритании произошло кровавое убийство. Фото из открытых источников

Как сообщают британские СМИ, инцидент произошел вечером 25 декабря. Очевидцы рассказывают об ужасных сценах: окровавленные жертвы, выбегавшие из дома.

"Около 18:00 женщина вышла с балкона – она кричала: "Я не могу дышать, я не могу дышать". Они получили ножевые ранения в грудь и голову", — рассказал один из свидетелей.

Среди пострадавших была также собака, которая впоследствии скончалась в ветеринарной клинике.

"Собака выбежала – это была маленькая белая собачка, но ее не было видно, она была в крови. За считанные минуты было около 12 карет скорой помощи", — добавляет другой свидетель.

Жертвами убийства стали две женщины в возрасте 38 и 24 лет, погибшие на месте. Мужчину в возрасте около 20 лет и мальчика подростка доставили в больницу. Пока их состояние стабильное. Полиция задержала 49-летнего мужчину с подозрением в убийстве и покушении на убийство. Его мотивы остаются неизвестными.

"Во-первых, я хотел бы выразить свои глубокие соболезнования семьям женщин, трагически погибших в этом шокирующем инциденте. Мы начали расследование двойного убийства, которое может вызвать беспокойство у широкой общественности; однако мы осуществили арест и не ищем никого в связи с этим инцидентом", — рассказал главный следственный директор Стюарт Бренгвин

Представительница городского совета Шазна Музаммил назвала событие "ужасным днем Рождества" и выразила соболезнования семьям погибших, отмечая, что община глубоко расстроена и поддерживает пострадавших.

Район, где произошла трагедия, обычно считается спокойным и не уголовным. Местные жители в шоке от событий начали у места трагедии оставлять цветы и игрушки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о шокирующем убийстве в нью-йоркском метро, где мужчина поджег спящую женщину.

Также "Комментарии" писали о страшной трагедии в Одесской области, где трое детей погибли неизвестным образом.



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Источник: https://www.bbc.com/news/articles/c05pv0yy5y3o
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