Рождественское чудо: британец нашел своего отца, с которым не виделся более 10 лет

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Вечканова Елена
Накануне Рождества в Ливерпуле состоялась долгожданная встреча отца и сына, которые не виделись более десяти лет. Подробности трогательной истории сообщает издание liverpoolecho.
Отец и сын впервые встретили Рождество вместе после 10 лет разлуки. Фото: Jason Kelly
Дэвид Келли много лет был бездомным, ночевал под открытым небом на улицах и в парках. Последний раз со своим сыном Джейсоном, ныне 23-летним, человек виделся перед тем, как развестись с женой.
Несмотря на все обстоятельства, Джейсон Келли стремился снова встретиться с отцом и постоянно искал его. Накануне нынешнего Рождества юноша обратился к местным СМИ с просьбой помочь. Старую фотографию Дэвида показали по нескольких локальных ТВ-каналах — и произошло чудо.
К счастью, перед тем, как уйти, Джейсон успел заметить мужчину, похожего на отца, который возвращался с утренней пробежки. Интересно, что Дэвид — а это оказался именно он — был настолько озадачен тем, что происходит, и даже не сразу поверил во встречу с сыном.
Сейчас молодой человек делает все, чтобы наладить отношения с отцом. На Рождество Джейсон устроил Дэвиду праздничный ужин, а также подарил мобильный, чтобы поддерживать связь. Келли-младший утверждает, что хочет помощи папе стать на ноги.
Это все рождественская магия. А чтобы праздник прошел идеально, издание "Комментарии" напоминает, чего именно не стоит делать в Сочельник.
Также на портале можно узнать рецепт изысканного праздничного салата "Рождество".
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