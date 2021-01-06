Рождественское чудо: британец нашел своего отца, с которым не виделся более 10 лет

Накануне Рождества в Ливерпуле состоялась долгожданная встреча отца и сына, которые не виделись более десяти лет. Подробности трогательной истории сообщает издание liverpoolecho.

Отец и сын впервые встретили Рождество вместе после 10 лет разлуки. Фото: Jason Kelly

Дэвид Келли много лет был бездомным, ночевал под открытым небом на улицах и в парках. Последний раз со своим сыном Джейсоном, ныне 23-летним, человек виделся перед тем, как развестись с женой.

Несмотря на все обстоятельства, Джейсон Келли стремился снова встретиться с отцом и постоянно искал его. Накануне нынешнего Рождества юноша обратился к местным СМИ с просьбой помочь. Старую фотографию Дэвида показали по нескольких локальных ТВ-каналах — и произошло чудо.

"Кто-то узнал отца Джейсона и дал ему адрес, по которому тот останавливался. [...] Джейсон сказал, что женщина в возрасте 70 лет открыла дверь и подтвердила, что его отец проживал здесь, но пока его дома не было ", — информирует ливерпульское издание.

К счастью, перед тем, как уйти, Джейсон успел заметить мужчину, похожего на отца, который возвращался с утренней пробежки. Интересно, что Дэвид — а это оказался именно он — был настолько озадачен тем, что происходит, и даже не сразу поверил во встречу с сыном.

"Я кричал: папа, это я, Джейсон. В конце концов он начал замедлять шаг, я его догнал и смог пройтись рядом. Когда он меня узнал, то рассматривал, расспрашивал о семье и пытался вспомнить мою дату рождения. Сначала он даже не хотел на меня смотреть, потому что у него в глазах стояли слезы", — вспоминает о мгновении встречи Джейсон Келли.

Сейчас молодой человек делает все, чтобы наладить отношения с отцом. На Рождество Джейсон устроил Дэвиду праздничный ужин, а также подарил мобильный, чтобы поддерживать связь. Келли-младший утверждает, что хочет помощи папе стать на ноги.

Это все рождественская магия. А чтобы праздник прошел идеально, издание "Комментарии" напоминает, чего именно не стоит делать в Сочельник.

Также на портале можно узнать рецепт изысканного праздничного салата "Рождество".



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!