Секс с работами может стать нормой к 2050 году, — Daily Mail

Футурологи прогнозируют, что уже к 2025 году работы могут стать частью интимной жизни богатых людей, а к 2050 году секс с работами станет обычным явлением для многих. Это выводы, опубликованные в статье Daily Mail, где исследуются возможные социальные изменения, которые могут произойти через инновации в области технологий и сексуальных устройств.

Фото: Daily Mail

Доктор Ян Пирсон, известный футуролог, считает, что к 2025 году некоторые состоятельные семьи начнут использовать секс-роботы. По его словам, этот процесс, вероятно, состоится сначала среди людей с высокими доходами, которые могут позволить себе новейшие технологии, включая роботизированных партнеров. Пирсон подчеркивает, что женщины могут даже обогнать мужчин в использовании таких роботов, поскольку у них уже есть определенное технологическое преимущество. Это можно объяснить тем, что женщины традиционно более открыты для инноваций в секс-игрушках, и современные технологии, применяемые в таких устройствах, лишь усиливают этот тренд.

"Вибраторы существуют уже более ста лет, но сегодня индустрия секс-игрушек активно развивается, предлагая не только отдельные устройства, но и телевибраторы, интегрирующие в секс функциональность современных компьютерных технологий и сетей", — отметил Пирсон.

По его словам, технологии продолжают влиять на интимную жизнь людей, делая ее все более технически продуманной и разнообразной.

Исследование, проведенное среди потребителей секс-игрушек, показало, что 63% женщин признали, что используют или готовы использовать секс-игрушки, и еще 40% считают, что виртуальная реальность может сделать сексуальные отношения более увлекательными и приятными. Однако, несмотря на такой интерес в новых технологиях, только 17,4% людей признали, что имели опыт секса с работами, что свидетельствует о том, что этот тренд еще не стал массовым явлением.

"Хотя некоторые люди уже сейчас начнут активно применять секс-роботов, в частности, из-за доступности таких технологий, в начале 2025 года это не станет массовым явлением, и даже к 2050 году не сможет вытеснить секс с человеком как основную форму интимных отношений", — подытожил. Пирсон.

Он также отметил, что это не означает, что секс с работами станет полностью непопулярным, но замены человеческих отношений им, по его мнению, не произойдет в ближайшие десятилетия.

По словам Пирсона, первые значительные изменения в сексуальных отношениях начнутся с виртуального секса, который станет популярен уже к 2030 году. Это объясняется, в частности, ростом количества подключенных устройств, развитием интернет-технологий и изменениями в характере работы, где все больше людей работает на расстоянии. Пирсон также подчеркивает, что социальные сети и другие цифровые платформы способствуют этому переходу, ведь все больше людей ищут новые способы соединения и взаимодействия через интернет.

"Несмотря на то, что многие люди до сих пор имеют предубеждения по поводу секса с работами, этот тренд будет постепенно меняться. К середине века, через 25 лет после 2025 года, социальные нормы, вероятно, изменятся, и то, что сегодня кажется неприязненным или даже отвратительным, станет привычным для многих", — заявил Пирсон.

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