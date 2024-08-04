В Великобритании начато расследование после выявления нарушений правил Министерства обороны по разработке программного обеспечения для британских атомных подлодок. Выяснилось, что часть этого ПО была разработана аутсорсинговыми фирмами из России и Белоруссии.

Британские атомные подлодки (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Telegraph.

Программное обеспечение должно было создаваться британскими инженерами с допуском к секретной информации, но часть его разработки была передана на аутсорсинг в Сибирь и Минск. Министерство обороны Великобритании считает, что код, созданный российскими и белорусскими разработчиками, может угрожать безопасности британских подлодок, раскрывая их местонахождение. Компания, передавшая работу на аутсорсинг, пыталась скрыть этот факт с помощью поддельных имен для работников.

Кроме подводного флота есть опасения относительно возможного влияния на другие оборонные проекты. Эксперты предупреждают о потенциальной угрозе национальной безопасности из-за возможной утечки информации о лицах, обладающих секретами. Бывший министр обороны Бен Уоллес отметил, что это нарушение могло поставить под угрозу национальную безопасность Великобритании.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Британия все же определилась, дает ли Украине право избивать Storm Shadow по России . Новое правительство Великобритании подтвердило свою позицию по использованию ракет Storm Shadow Вооруженными силами Украины.

СМИ отмечает, что это было подтверждено на недавней сессии парламентских вопросов и ответов, когда эту тему затронул депутат от консерваторов Джеймс Картлидж.

Отмечается, что таким образом были уточнены недавние заявления нового премьер-министра Британии Кейра Стармера, который отметил, что Украине было разрешено использовать Storm Shadow для ударов по военным целям в России.

