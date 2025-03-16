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Сколько миротворцев союзники направят в Украину: Стармер назвал количество

Численность миротворческих войск, которые западные государства введут в Украину, будет более 10 тысяч военных, основу которых будут составлять французы и британцы

16 марта 2025, 17:40
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Лиля Воробьева

На состоявшейся 15 марта виртуальной встрече "коалиции желающих" были обсуждены планы по введению в Украину более 10 000 западных миротворцев. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает The Times.

Сколько миротворцев союзники направят в Украину: Стармер назвал количество

Кир Стармер (фото из открытых источников)

По информации правительственных источников, Стармер заручился поддержкой гораздо большего числа стран, чем тех трех, которые первоначально предлагали отправить войска. Основную часть контингента, вероятно, сформируют Великобритания и Франция.

"Дела достаточно продвинутые. Это будет значительная сила со значительным количеством стран, которые предоставят войска, и гораздо большей группой, которая внесет свой вклад другими способами", — заявил высокопоставленный источник в правительстве.

По данным военных источников, общая численность миротворческих сил может "значительно превысить 10 тысяч человек".

Приблизительно 35 государств согласились оказать оружие, разведданную и логистическую поддержку, а сама миссия получила название "силы растяжки". В случае прекращения огня между Россией и Украиной, эти силы должны сдержать Владимира Путина от нового вторжения.

После телефонной конференции с участием 29 лидеров Стармер заявил, что на этой неделе в Лондоне состоится встреча военных командующих для перевода планов миротворческой миссии в "оперативную фазу".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Макрон заявил, что Путин не будет диктовать, размещать ли Европе миротворцев в Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина как суверенное государство имеет право приглашать союзные страны для размещения миротворческого контингента, и это не вопрос, который должна решать Россия. Об этом пишет Le Parisien

Макрон подчеркнул, что европейские государства не нуждаются в разрешении Кремля для принятия такого решения. По словам Макрона, войска других стран могут быть размещены в стратегически важных городах, таких как Киев, Львов и Одесса. Он также пояснил, что франко-британский план предполагает не создание крупного военного контингента, а размещение нескольких тысяч военных в ключевых точках для проведения обучающих программ и демонстрации долгосрочной поддержки Украины.



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Источник: https://www.thetimes.com/uk/politics/article/minehunters-and-10000-troops-what-the-coalition-of-the-willing-has-agreed-xdmm3pvmg
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