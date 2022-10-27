СМИ узнали, какой вопрос будет продвигать Джонсон для Украины

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность создания новой организации для поддержки Украины и восстановления разрушенной войной экономики. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет The Telegraph,

Борис Джонсон. Фото: из открытых источников

В комментарии изданию один из друзей Джонсона назвал это "планом Маршалла для Украины". Он не сомневается, что Джонсону удастся раскрутить имя Украины в мире и привлечь очень много средств для восстановления Украины, привлечь много больших бизнесменов.

СМИ также пишет о том, что Борис Джонсон открыл офис в Вестминстере, из которого он надеется основать фонд.

Джонсона очень хорошо знают и любят в Украине. Уважение украинского народа он заслужил благодаря своей позиции в самые непростые времена для страны. Он поддержал Киев во время полномасштабного вторжения российских войск в Украину и отстаивал интересы Украины на разных площадках.

Ранее на этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что восстановление Украины станет сложным проектом "на поколение", но это также возможность и сделать ее более передовой и современной, чем до войны, сочетая этот процесс с приближением к вступлению в Евросоюз.

Читайте также на портале "Комментарии" — 25 октября, лидеры ведущих стран собрались в Берлине для обсуждения "плана Маршалла" по восстановлению Украины после завершения войны, развязанной Россией в конце февраля. Почему такие встречи важно проводить уже сейчас? К чему они могут привести? Что важно понимать Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в вопросе вместе с экспертами.





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