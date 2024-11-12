Стало известно, что требует Стармер от Байдена для Украины, пока тот не потерял власть

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен потребовать от президента США Джо Байдена выделить Украине 20 млрд долларов за счет замороженных российских активов до инаугурации Дональда Трампа. Кроме того, он добивается "зеленого света" для Киева на удары Storm Shadow по территории РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".

Кир Стармер. Фото из открытых источников

По информации СМИ, Стармер настаивает на проведении прямого разговора с Байденом, еще до того, как он покинет Белый дом. Такой разговор может состояться, когда они оба посетят саммит G20 в Бразилии на следующей неделе.

Ожидается, что сэр Стармер также заявит, что Украине следует наконец-то дать разрешение на запуск ракет большой дальности Storm Shadow в глубь территории России, против чего выступает Байден.

Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон уже обговорили вопрос изменения позиции США в отношении урагана Storm Shadows в ходе переговоров в Париже 11 ноября. Два лидера на протяжении 20 минут беседовали один на один об Украине, в то время как большая делегация помощников не присутствовала в зале, что является признаком политической деликатности дискуссий.

"Лидеры начали с обсуждения ситуации в Украине, включая вопрос о том, как лучше всего обеспечить Украине максимально сильные позиции перед зимой", — сообщил источник.

Ракеты Storm Shadow производятся в Великобритании и Франции, но при развертывании могут использоваться американские системы.

Украина имеет разрешение использовать их для нанесения ударов по границе с Россией, но не вглубь территории.

Западные союзники, по всей видимости, работают на двух фронтах — денег и оружия — пытаясь заставить Байдена пойти на большую поддержку Украины, чем это запланировано на последние два месяца его пребывания у власти.

В европейских столицах существуют опасения, что Трамп, который вернется в Белый дом 20 января, заставит Украину навсегда отказаться от удерживаемых Россией территорий в обмен на мирное соглашение.

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