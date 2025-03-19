Стало известно, что ужасает подростков в Интернете

Подростки сталкиваются с "ужасающим" контентом в Интернете. К такому выводу пришли в издании Sky News после проведения опроса молодежи. Более 1000 молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет в школах Дарлингтона рассказали, что они видят в Интернете и как чувствуют себя, просматривая программы, которыми обычно пользуются подростки.

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По данным издания, из опрошенных 40% проводили в Интернете не менее шести часов в день, что эквивалентно учебному дню. Каждый пятый сказал, что проводит более восьми часов в день в телефоне.

Опрос также показал, что более половины (55%) учащихся 10 класса в возрасте от 14 до 15 лет видели откровенный или жестокий контент сексуального характера, не соответствующий их возрасту. Что касается большая доля из них (50%) сказала, что это всегда или обычно появляется в приложениях социальных сетей, не ища их – это означает, что это управляется алгоритмами.

Опрос показал ситуацию в одном из городов Великобритании, однако проблема охватывает большое количество подростков. Они постоянно сталкиваются с контентом жестокого характера, не соответствующего их возрасту. При этом опрошенные уверяли, что специально не ищут соответствующий контент. Подростков ужасает "кровавость, жестокое обращение с животными, автомобильные аварии, все, что связано со смертью, пытки".

Подростки сказали, что хотят, чтобы их голоса были услышаны в дебатах о безопасности Интернета. Хотя они не выступали за запрет социальных сетей или смартфонов, многие хотели усилить контроль над контентом, который они видят.

Когда их спросили, поддерживают ли они то, чтобы социальные медиакомпании прилагали больше усилий по защите лиц в возрасте до 16 лет от пересмотра откровенного или вредного контента, 50% высказались за, а 14% – против.

Напомним, что в Британии, как писал портал "Комментарии", заметили угрожающую тенденцию.



