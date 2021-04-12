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Главная Новости Мир Великобритания Стало известно как чувствует себя Елизавета II после смерти принца Филиппа
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Стало известно как чувствует себя Елизавета II после смерти принца Филиппа

Принц Филипп был очень важным человеком для королевы Елизаветы II

сегодня, 08:45
Автор:

Кириєнко Анна

Девятого апреля произошло трагическое событие, которое всколыхнуло всю Британию и мир — умер муж королевы Елизаветы II принц Филипп. Однако как переносит трагедию сама королева? Об этом сообщил ее сын Эндрю, герцог Йоркский, передает BBC.

Стало известно как чувствует себя Елизавета II после смерти принца Филиппа

Смерть Филиппа: стало известно как Елизавета II переживает потерю. Фото: cdn.tvc.ru

Смерть мужа подкосила королеву. Она говорит, что эта потеря "оставила огромную пустоту в ее жизни".

Елизавета II часто подчеркивала, что Филипп постоянно был рядом в любой ситуации и оставался надежной опорой. Ради этого Филиппу пришлось пожертвовать своей военной карьерой, отказаться от титулов и перейти в англиканство (в юности Филипп исповедовал православие).

Принц Филипп был едва ли не одной личностью, которая воспринимала Елизавету II как обычного человека, а не как монарха.

Любовная история Елизаветы и Филиппа продолжалась около 80 лет. Поэтому потеря мужа сильно повлияла на королеву.

"Я очень сочувствую своей матери, которая чувствует это, пожалуй, больше, чем кто-либо другой", — отметил Эндрю.

Кроме того, герцог Йоркский передает, что вся королевская семья сплотилась, чтобы помочь королеве в это тяжелое время.

Напомним, что принц Филипп умер в возрасте 99 лет. Ранее он имел серьезные проблемы со здоровьем. Герцог был госпитализирован в Лондонскую больницу короля Эдуарда VII 17 февраля нынешнего года из-за того, что его самочувствие ухудшилось. Позже во дворце подтвердили, что он лечился от инфекции. 1 марта он был переведен в больницу Святого Варфоломея, также в Лондоне, где врачи продолжали лечить инфекцию, а также проводить тестирование на заболевания сердца, которые существовали и раньше. После операции на сердце герцога выписали из больницы в середине марта.

Также сайт "Комментарии" сообщал, когда и как пройдут похороны принца Филиппа.


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Источник: https://gazeta.ua/articles/world-life/_sin-elizaveti-rozpoviv-pro-yiyi-samopochuttya-pislya-smerti-princa-filipa/1025524
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Обусуждения

Татьяна

сегодня, 07:49

Мабудь не травня ,а 9 квітня???

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