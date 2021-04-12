Стало известно как чувствует себя Елизавета II после смерти принца Филиппа

Девятого апреля произошло трагическое событие, которое всколыхнуло всю Британию и мир — умер муж королевы Елизаветы II принц Филипп. Однако как переносит трагедию сама королева? Об этом сообщил ее сын Эндрю, герцог Йоркский, передает BBC.

Смерть Филиппа: стало известно как Елизавета II переживает потерю. Фото: cdn.tvc.ru

Смерть мужа подкосила королеву. Она говорит, что эта потеря "оставила огромную пустоту в ее жизни".

Елизавета II часто подчеркивала, что Филипп постоянно был рядом в любой ситуации и оставался надежной опорой. Ради этого Филиппу пришлось пожертвовать своей военной карьерой, отказаться от титулов и перейти в англиканство (в юности Филипп исповедовал православие).

Принц Филипп был едва ли не одной личностью, которая воспринимала Елизавету II как обычного человека, а не как монарха.

Любовная история Елизаветы и Филиппа продолжалась около 80 лет. Поэтому потеря мужа сильно повлияла на королеву.

"Я очень сочувствую своей матери, которая чувствует это, пожалуй, больше, чем кто-либо другой", — отметил Эндрю.

Кроме того, герцог Йоркский передает, что вся королевская семья сплотилась, чтобы помочь королеве в это тяжелое время.

Напомним, что принц Филипп умер в возрасте 99 лет. Ранее он имел серьезные проблемы со здоровьем. Герцог был госпитализирован в Лондонскую больницу короля Эдуарда VII 17 февраля нынешнего года из-за того, что его самочувствие ухудшилось. Позже во дворце подтвердили, что он лечился от инфекции. 1 марта он был переведен в больницу Святого Варфоломея, также в Лондоне, где врачи продолжали лечить инфекцию, а также проводить тестирование на заболевания сердца, которые существовали и раньше. После операции на сердце герцога выписали из больницы в середине марта.

Также сайт "Комментарии" сообщал, когда и как пройдут похороны принца Филиппа.

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