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Стало известно, кто вместо США примет участие в переговорах в Стамбуле

По информации западных журналистов, вместо США в Стамбуле будет присутствовать представитель Великобритании

сегодня, 16:40
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Ткачик Олеся

Британия намерена принять участие в очередном раунде мирных переговоров между Украиной и Россией, о чем заявил специальный представитель Дональда Трампа в Украине Кит Келлог в интервью ABC News.

Стало известно, кто вместо США примет участие в переговорах в Стамбуле

Переговоры о мире

По его словам, к переговорам, запланированным на 2 июня в Стамбуле, также присоединятся советники по национальной безопасности Германии и Франции.

В то же время, как отмечают журналисты, Украина пока не подтвердила свое участие в переговорах, инициированных министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Кроме того, как говорится в материале, пока не известно, кто будет представлять Британию на этих переговорах России и Украины в Стамбуле.

На фоне этих событий представитель США на заседании Совета Безопасности ООН призвал кремлевского диктатора Владимира Путина согласиться на 30-дневное прекращение боевых действий на суше, воздухе и море. Временное перемирие, по мнению Вашингтона, стало бы для России "лучшим возможным вариантом развития событий".

Об этом, в частности, заявил временный заместитель посла США при ООН Джон Келли, подчеркнув, что в случае срыва перемирия или отказа Москвы США могут выйти из переговорного процесса или ввести новые санкции против России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Соединенные Штаты не планируют участвовать во втором раунде переговоров между Украиной и Россией, который запланирован на следующую неделю в Стамбуле. Об этом сообщает издание The Atlantic, ссылаясь на источники в администрации.

Журналисты отмечают, что, хотя Дональд Трамп в последние дни обсуждал с советниками возможность новых санкций против России, пока он воздерживается от активных шагов и наблюдает за тем, как будет развиваться ситуация на переговорах между Киевом и Москвой.




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Источник: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/ukraine-russia-war-live-peace-talks-casualties-putin-trump-zelensky-b2760501.html
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